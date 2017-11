YouTrade mette sotto la lente i bilanci di 330 aziende della distribuzione 0 novembre 7, 2017

YouTrade presenta i bilanci della distribuzione edile

Bastano alcuni numeri per comprendere l’importanza del nuovo numero di YouTrade: 330 aziende della distribuzione edile passate al setaccio, con le prime 50 aziende che rappresentano poco meno del 60% del fatturato complessivamente prodotto (oltre 1,3 miliardi di euro), la Top dieci con un nuovo ingresso…

La rivista di Virginia Gambino Editore offre anche quest’anno una esclusiva analisi sul mondo della distribuzione edile. Non solo: accanto alle tabelle, divise anche per aree regionali, c’è una lunga analisi che commenta e spiega nel dettaglio qual è lo stato del settore, quali sono le tendenze, quali sono i punti di forza e i deboli. La classifica delle centinaia di bilanci presi in esame non lascia dubbi: ci sono segnali nuovi e non mancano i cambiamenti rispetto allo scorso anno. Insomma, questo numero di YouTrade è di quelli da tenere a portata di mano sulla scrivania. E non solo per questo, seppure importante, servizio giornalistico.

Nelle pagine interne, infatti, potrete leggere anche un lungo reportage sul X Convegno Nazionale di YouTrade: non comprende solo la cronaca dell’evento, ma anche il sunto degli interventi e dei workshop. È un compendio utile per chi non ha potuto partecipare all’appuntamento annuale organizzato dal nostro periodico.

Ancora: tra i numerosi articoli pubblicati su YouTrade si segnala una ampia rassegna delle proposte, con tante interviste, alle aziende protagoniste del Cersaie. Oltre a notizie sui prodotti, ma anche sui trend e sviluppi futuri del mondo della ceramica, potrete avere anche qualche anticipazione su Cersaie 2018, per bocca del suo presidente, Vittorio Borelli.

Altri spunti interessanti nel ricco numero di YouTrade: la rivoluzione digitale dei pagamenti, che dovrà essere affrontata dalla distribuzione, le previsioni per il 2018 dei diversi istituti di ricerca a confronto e, come sempre, tante aziende sotto la lente, da Eclisse a Brevetti Montolit, da Tyrolit a Isotec, solo per citarne alcune. Non perdete questo numero.