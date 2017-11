YouTrade Academy tra le eccellenze dell’edilizia e la nuova app e-store 0 novembre 16, 2017

La salute dell’edilizia assomiglia a quello di un lungodegente: non si schioda da una calma piatta, anche se il paziente ha lasciato la zona della prognosi riservata. Eppure ci sono aziende che vanno benone. Lo ha spiegato Federico Della Puppa, coordinatore del Centro Studi YouTrade durante il nuovo incontro di YouTrade Academy. L’evento organizzato negli spazi di iLab di Italcementi da Virginia Gambino Editore, che ha come obiettivo quello di approfondire i temi legati al mondo delle costruzioni, è stato particolarmente significativo.

GUARDA TUTTE LE FOTO DELL’EVENTO

Oltre ai trend dell’edilizia, infatti, sono stati commentati in anteprima i risultati della ricerca su 1.100 bilanci delle aziende. Oltre a esaminare i conti delle imprese della intera filiera delle costruzioni, dai produttori alla distribuzione, la ricerca esclusiva del Centro Studi YouTrade ha per la prima volta introdotto speciali classifiche: Best Performance Of The Year, Best Evolution Of The Year, Best Balance Of The Year, per mettere in luce chi ha messo a segno i risultati migliori. Le classifiche complete saranno pubblicate assieme al prossimo numero di YouTrade.

Ma la Academy del 10 novembre è stata eccezionale anche per un altro motivo: ha svelato le caratteristiche di uno strumento che può dare una spinta significativa al business delle aziende della distribuzione. Si tratta della prima app, battezzata e-store, studiata appositamente per chi vende materiali per il mondo delle costruzioni. Si può utilizzare su smartphone, tablet o via computer, e permette di gestire le vendite 24 ore al giorno, qualsiasi momento alla settimana, grazie a un sistema di prenotazione della merce, che ottimizza lavoro e logistica dei distributori. Consente, infatti, di ottimizzare i tempi morti della giornata e, allo stesso tempo, di migliorare la conoscenza dei propri clienti. Offre anche la possibilità di creare sconti ad hoc, di gestire il listino, e funziona anche offline. La app è il frutto della collaborazione tra Virginia Gambino Editore e la softwarehouse Cosmobile.