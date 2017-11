Xella vende Farmacell all’irlandese James Hardie

Xella International ha venduto Fermacell all’irlandese James Hardie. La società nata a Melbourne, ma trapiantata a Dublino, è stata fondata nel 1888 ed è quella che ha inventato il fibrocemento. Conta su oltre 3mila dipendenti in tutto il mondo, con un fatturato di oltre 2,37 miliardi di euro. Il completamento formale (closing) della vendita è previsto nel primo trimestre del 2018. «Fermacell è una società forte e ha contribuito negli ultimi anni hanno contribuito al successo del gruppo Xella. Dopo un attento esame, ma siamo giunti alla conclusione che la vendita a James Hardie sia per lo sviluppo del Gruppo Xella e per l’ulteriore crescita della Fermacell è di per sé la soluzione migliore», ha spiegato Jochen Fabritius, Ceo del Gruppo Xella. Dopo l’acquisizione del produttore di isolamento Ursa e la vendita della cessione della business unit Fermacell è la terza transazione importante dei produttori di materiali da costruzione di Duisburg nel 2017. «Operazioni fondamentali per l’ulteriore apprezzamento del Xella e creare le basi per un’ulteriore crescita profittevole e sostenibile», ha aggiunto Fabritius.

