Tutti i colori del silenzio Isolmant 0 novembre 8, 2017

Isolmant Style Collection regala freschezza, allegria e soprattutto un’ideale correzione acustica all’Asilo “La Locomotiva” di Parma. Velocità e facilità di posa, un intervento pulito e un risultato acustico ottimale: queste le qualità più apprezzate dalla progettazione e dalla committenza.

L’asilo “La Locomotiva” di Parma è stato oggetto, negli ultimi anni, di alcuni interventi che avevano lo scopo di riqualificare e mettere in sicurezza la struttura. Per prima cosa si è proceduto alla realizzazione del consolidamento antisismico, quindi si è proceduto alla realizzazione di un cappotto esterno per migliorare l’efficienza energetica, oltre alla posa di una nuova copertura a elevate prestazioni di isolamento termico. I lavori per l’efficientamento energetico sono stati completati con la sostituzione di tutti i serramenti con nuovi in alluminio a taglio termico. Non ultimi per importanza, soprattutto in considerazione del tipo di attività che si svolge all’interno della struttura, sono stati gli interventi per la correzione acustica, curati da Isolmant, necessari per la messa in sicurezza dell’udito dei piccoli ospiti della scuola dell’infanzia e degli operatori che ci lavorano ogni giorno.

I lavori sono stati progettati ed effettuati da Parma Infrastrutture S.p.A., con il team di Marco Ferrari alla progettazione e Davide Bottazzi alla direzione lavori. “L’idea di applicare Isolmant Style Collection mi è subito piaciuta – ha affermato Davide Bottazzi – perché ha offerto un’ottima risposta in tema di correzione acustica, contribuendo anche a ravvivare e a rendere esteticamente più piacevoli gli ambienti”. I pannelli di Isolmant Style Collection sono infatti andati a sostituire i pannelli in gommapiuma, ormai datati, per realizzare un controsoffitto acustico molto performante.

Isolmant Style Collection è infatti una linea speciale all’interno della più ampia gamma IsolSpace Style: si tratta di pannelli disponibili in diversi formati, con “collezioni” standard che offrono la possibilità di scegliere tra diverse fantasie di colori e immagini che combinandosi tra di loro si integrano perfettamente nei più diversi ambienti, sia nelle abitazioni che nelle scuole, negli uffici e negli ambienti pubblici più diversi.

I motivi, suddivisi nelle categorie Bimbi, Fiori e Pastello riflettono le più richieste tendenze del momento, donando agli ambienti freschezza e originalità, senza ovviamente dimenticare l’eccellente risoluzione dei problemi legati al riverbero acustico. Si tratta di una linea più economica, che risolve il “problema” per il cliente di dover selezionare o scegliere immagini specifiche per la stampa dei pannelli personalizzati. In questo caso la committenza ha scelto alcuni motivi della Collection Bimbi per i pannelli posizionati a parete, e tre tonalità della Collection Pastello per i pannelli posizionati a soffitto.

I pannelli IsolSpace Style, dello spessore di circa 45 mm, sono composti dalla fibra riciclata in tessile tecnico di poliestere Isolfibtec STL, opportunamente calibrati per garantire le migliori prestazioni di fonoassorbenza. Ciò avviene grazie alla particolare lavorazione delle fibre che, durante il processo produttivo, sono compattate con densità crescente lungo lo spessore. Il prodotto, studiato appositamente per la correzione acustica degli ambienti piccoli e medi, ha durata illimitata ed è assolutamente atossico, una proprietà molto apprezzata e oggi particolarmente richiesta.

Un altro importante vantaggio dell’utilizzo di IsolSpace Style è la facilità di applicazione. “La posa al soffitto dei pannelli – ha sottolineato Davide Bottazzi – è stata molto semplice. Abbiamo utilizzato il velcro fornito da Isolmant e, in qualche punto, abbiamo rinforzato anche con tasselli. Nessun lavoro di muratura, nessun utilizzo di colle, per una posa semplice, pulita e veloce. Pur essendo un cliente Isolmant da tanti anni, non avevo mai utilizzato l’IsolSpace Style, ma sono certo che per la correzione acustica non avrò difficoltà a proporlo in futuro ai nostri clienti”.

I responsabili dell’Asilo “La Locomotiva” hanno tutti manifestato la loro piena soddisfazione. Le sale dedicate alle varie attività sono ora tutte colorate, ancora più allegre e accoglienti. Ma soprattutto quasi – siamo pur sempre in un asilo – silenziose.