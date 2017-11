Le novità Eclisse a Batimat 2017

Appuntamento fisso dal 1994, Batimat di Parigi si conferma essere una vetrina di altissimo livello per Eclisse. Qui dal 6 al 10 novembre presso il Parc des Expositions di Veillepinte sono state rivelate le più importanti innovazioni e novità dal mondo delle costruzioni. «L’edizione di quest’anno ha visto una partecipazione di visitatori specializzati senza precedenti, con una massiccia percentuale di operatori provenienti dall’estero» ha detto Laurence Renevot, direttore di Eclisse France.

Eclisse ha riproposto a Batimat il concept espositivo che già aveva caratterizzato la sua presenza alla scorsa edizione della fiera Bau di Monaco, espressione del nuovo posizionamento e payoff aziendale “Vediamo Oltre”. La struttura, composta da un’area hospitality centrale e quattro portali con video wall integrati comunica l’immagine innovativa e futuristica dell’azienda. «In questo stand il visitatore è invitato a vedere da vicino e riconoscere i prodotti nella loro versione grezza, così può coglierne tutte le caratteristiche esclusive che li rendono diversi dalla concorrenza. Questi dettagli sono fondamentali tanto nella fase di posa in opera quanto nella resa estetica finale» ha dichiarato Luigi De Faveri, presidente di Eclisse .

Eclisse ha ricevuto la nomination al concorso innovazione 2017 di Batimat nella categoria espositore per il prodotto Unique 32 dB. Il prodotto, presentato in esclusiva mondiale è la prima soluzione acustica per porta scorrevole a scomparsa dell’azienda. Grazie a speciali materiali fono assorbenti, questo prodotto è in grado di ridurre il rumore tra le stanze garantendo un abbattimento acustico pari a 32 dB. Il prodotto (soluzione controtelaio e pannello porta) è disponibile sia con prestazioni 32 dB che 35 dB (certificata da PV n°144-2016-IAP rev.1). Tutti i vantaggi di una porta a scorrevole a scomparsa ora hanno in più il benessere del comfort acustico.

Ogni elemento è stato progettato per garantire l’insonorizzazione della porta. Quando la porta è chiusa, si attivano apposite guarnizioni che sigillano l’intero perimetro, insonorizzando l’intero foro porta. La particolare stratigrafica del pannello garantisce alte prestazioni fonoisolanti. Gli stipiti acustici sono già fresati e pronti per l’applicazione delle guarnizioni acustiche. Applicati sulla porta e sugli stipiti, sigillano il perimetro della porta, chiudendo tutti gli interstizi fra porta e stipiti sia nello spazio della battuta che nello spazio all’interno della bocca del cassone.

Presenti a Batimat anche le soluzioni tagliafuoco. Unique EI30 è uno speciale controtelaio con porta a scomparsa resistente al fuoco e al fumo per 30 minuti. In caso di incendio, le guarnizioni intumescenti poste attorno alla porta si gonfiano per effetto del calore, bloccando la fuoriuscita e il propagarsi di fumi nelle altre stanze. Compatibile con i dispositivi SSI (Systèmes de Sécurité Incendie), Unique EI30 risponde alle normative francesi ed europee di sicurezza antincendio. Questa soluzione incontra la domanda del pubblico specializzato e imprese in materia di costruzione di edifici pubblici del mercato francese. Entrambi i prodotti saranno disponibili con performance e certificazioni specifiche per il mercato italiano a partire da inizio 2018.