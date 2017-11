Multipor firma il primo edificio CasaClima Gold in Salento 0 novembre 15, 2017

Isolamento ad alte prestazioni Multipor di Ytong-Xella

Immersa nel paesaggio armonioso della campagna salentina, fra vitigni, uliveti, alberi da frutto e vegetazione tipicamente mediterranea, sorge villa iChiani, una affascinante struttura ricettiva dove trascorrere vacanze indimenticabili, in piena armonia con l’ambiente e la natura circostante. Le parole d’ordine che hanno caratterizzato il progetto di recupero dell’edificio esistente sono state infatti: sostenibilità, massima efficienza, indipendenza energetica da combustibili fossili, tecnologia domotica evoluta.

Il progetto di recupero dell’edificio esistente curato dall’Arch. Gianfranco Marino di Gagliano del Capo (LE), ha permesso di trasformare la residenza estiva dei proprietari in una struttura ricettiva all’avanguardia, caratterizzata da elevata efficienza energetica, ecosostenibile, dove il comfort abitativo è massimizzato sotto ogni punto di vista.

L’intervento, realizzato in un arco temporale davvero breve, da novembre 2016 ad aprile 2017, ha previsto una serie di opere volte alla riqualificazione funzionale, igienico-sanitaria ed energetica dell’immobile risalente alla fine degli anni 70. L’edificio originale presentava una distribuzione degli spazi interni poco funzionale e inadatto alle sopravvenute esigenze d’uso. L’Arch. Marino ha sviluppato il progetto di restyling, operando senza aumentare la superficie e il volume dell’immobile, preservando l’architettura tipica del luogo nel rispetto del vincolo paesaggistico a cui la zona è sottoposta, oltre a dedicare particolare attenzione alla razionalizzazione degli spazi abitativi, in funzione della nuova destinazione d’uso.

L’edificio, dalla caratteristica geometria regolare tipica della zona, si sviluppa su un solo piano fuori terra su una superficie di circa 140 mq, dove gli spazi abitativi sono stati completamente ripensati e riorganizzati: la parte anteriore accoglie un ampio soggiorno openspace, collegato da arioseporte-finestre al pergolato che si affaccia sulla piscina, mentre dall’altro lato un funzionale disimpegno raccorda la zona giorno alla zona notte, composta da 4 camere da letto e 3 bagni.

Dal punto di vista della riqualificazione energetica, orientata ad ottenere un sensibile risparmio economico in tutte le stagioni dell’anno, il progettista ha scelto di adottare il protocollo volontario CasaClima, elaborando un progetto che ha consentito di ottenere la certificazione CasaClima Gold, rilasciato dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima di Bolzano. IChiani è il primo edificio, e ad oggi l’unico, del territorio salentino che si fregia di questo prestigioso riconoscimento.

Il progetto, in linea con le indicazioni del succitato protocollo, ha previsto una serie di interventi volti a raggiungere la massima efficienza energetica e sostenibilità ambientale dell’edificio. Sono stati quindi eseguiti, fra gli altri: la sostituzione di tutti i serramenti con nuovi infissi certificati, l’installazione di sistemi di schermatura solare orientabili e gestiti con tecnologia domotica di ultima generazione per limitare al minimo il surriscaldamento dovuto all’irraggiamento diretto delle superfici vetrate, l’installazione di un sistema impiantistico funzionale ed integrato – calibrato con le prestazioni energetiche dell’edificio – costituito da un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata, un sistema di produzione di energia elettrica e di ACS alimentato da un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico, entrambi installati e posati perfettamente a raso sulla copertura piana, senza impattare sull’estetica dell’edificio.

In maniera contestuale e sinergica a tali misure, si è agito sulla riqualificazione energetica dell’involucro esistente, costituito da una muratura portante in blocchi semipieni di calcestruzzo vibrato, realizzando un sistema di isolamento a cappotto con i pannelli Multipor di Ytong, in spessore 240 mm, ponendo particolare cura in fase progettuale ed esecutiva all’eliminazione dei ponti termici. I pannelli isolanti minerali Multipor, prodotti esclusivamente con materiali naturali di origine minerale come calce, sabbia e acqua, attraverso un processo produttivo che richiede una bassissimo fabbisogno energetico, sono stati scelti dall’Arch. Marino per le loro eccellenti proprietà isolanti e per l’elevata inerzia termica.

“L’elevata inerzia termica” spiega l’Arch. Gianfranco Marino“risulta fondamentale in ottica di risparmio energetico sia nelle stagioni invernali ma ancora più in fase estiva, in quanto attenua e ritarda in modo efficace il passaggio dell’onda termica dall’esterno verso l’interno della parete mantenendo negli ambienti una temperatura il più possibile costante, adattandosi perfettamente alle esigenze specifiche di questa tipologia di intervento e della zona climatica (C) in cui è sito l’immobile.”

Le pareti fuori terra costituite da blocchi semipieni di calcestruzzo vibrato isolate con sistema a cappotto Multipor di spessore 240 mm hanno fatto registrare valori di notevole rilevanza: una trasmittanza termica delle pareti di 0,155 W/m2K, un valore di trasmittanza periodica di 0,007 W/m2K e sfasamento di -19,3 h, un valore eccellente che permette il pieno rispetto della norma.

Queste prestazioni hanno contribuito a conseguire importanti livelli di efficienza certificati da 3 diverse tipologie di protocollo:

Certificazione in Classe energetica A4, ottenuta in base alla normativa nazionale di riferimento D.lgs. 192/2005, con un parametro di 0,00 kWh/m 2 a, il livello più alto;

ottenuta in base alla normativa nazionale di riferimento D.lgs. 192/2005, con un parametro di 0,00 kWh/m a, il livello più alto; Certificazione ITACA, per la sostenibilità ambientale ;

per la ; CertificazioneCasaClima Gold,rilasciata dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima di Bolzano, per l’efficienza energetica e le basse emissioni in atmosfera, con un valore di efficienza involucro di 2 kWh/m2a e un valore di efficienza complessiva di 0 kgCO 2 /m2a, in altre parole, una casa a zero emissioni.IChiani è il primo edificio, e ad oggi l’unico, del territorio salentino che si fregia di questo prestigioso riconoscimento.

LA SCHEDA

Progetto: Villa iChiani

Ubicazione: Gagliano del Capo (LE)

Intervento: Ristrutturazione energetica e funzionale

Progettista: Arch. Gianfranco Marino

Impresa: Smart Domus – Associazione di artigiani e professionisti

Isolamento termico delle pareti esterne: Isolamento a cappotto con Multipor 240 mm

Certificazioni:CasaClima Gold, Classe energetica A4, ITACA