Lana di roccia, l’isolamento totale di XT Insulation 0 novembre 8, 2017

Isolamento in lana di roccia

XT Insulation è stata protagonista di una realizzazione di una copertura piana in una casa passiva in legno monofamiliare. La copertura è stata isolata con pannelli in lana di roccia ad alta densità, con impermeabilizzazione mediante membrane sintetiche. Sul telo di barriera al vapore predisposto sull’ultimo solaio in XLam dell’edificio, è stato creato il pacchetto coibente utilizzando il pannello termoacustico in lana di roccia Durock Energy Plus, fornito da XT Insulation di Bibbiano (Reggio Emilia). Questo pannello isolante ha proprietà che lo rendono perfetto per la realizzazione di coperture in legno:

Prestazioni termiche : la combinazione di conducibilità termica ed alta densità media assicura un ottimo comfort abitativo estivo ed invernale

: la combinazione di conducibilità termica ed alta densità media assicura un ottimo comfort abitativo estivo ed invernale Proprietà meccaniche : l’elevata resistenza a compressione (carico puntuale e distribuito) del pannello permette di realizzare l’isolamento con continuità (senza l’interposizione di listelli di contenimento), assicurando inoltre una calpestabilità ottimale, sia in fase di esecuzione delle coperture, che ai fini manutentivi

: l’elevata resistenza a compressione (carico puntuale e distribuito) del pannello permette di realizzare l’isolamento con continuità (senza l’interposizione di listelli di contenimento), assicurando inoltre una calpestabilità ottimale, sia in fase di esecuzione delle coperture, che ai fini manutentivi Stabilità dimensionale : il pannello non subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni termiche e igrometriche dell’ambiente

: il pannello non subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni termiche e igrometriche dell’ambiente Proprietà acustiche : la struttura a celle aperte della lana di roccia contribuisce significativamente al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della copertura su cui il pannello viene installato

: la struttura a celle aperte della lana di roccia contribuisce significativamente al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della copertura su cui il pannello viene installato Comportamento al fuoco : il pannello, incombustibile, se esposto a fiamme libere, non genera né fumo né gocce; aiuta inoltre a prevenire la propagazione del fuoco, caratteristica particolarmente importante in caso di tetti in legno

: il pannello, incombustibile, se esposto a fiamme libere, non genera né fumo né gocce; aiuta inoltre a prevenire la propagazione del fuoco, caratteristica particolarmente importante in caso di tetti in legno Permeabilità al vapore: il pannello, grazie ad un valore di μ pari a 1, consente di realizzare pacchetti di chiusura “traspiranti”

Il pacchetto coibente è stato costituito posando i pannelli in lana di roccia ad alta densità ed elevata resistenza meccanica Durock Energy Plus in doppio strato nello spessore di 100 mm +100 mm, con accostamento dei pannelli e posa sfalsata tra i due strati. I prolungamenti delle chiusure verticali, oltre la linea del tetto, sono stati isolati sul lato interno con lo stesso pannello in lana di roccia di spessore 60 mm. Il pannello in lana di roccia Durock Energy Plus, fornito da XT Insulation presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λ D = 0,036 W/mK

conducibilità termica a 10°C: λ = 0,036 W/mK Doppia densità: densità media circa 140 kg/m3 (200/120), secondo UNI EN 1602. I pannelli a doppia densità sono caratterizzati da uno strato superficiale più denso (e quindi più rigido), questo in presenza di un carico concentrato migliora il comportamento meccanico del pannello ripartendo il carico su una porzione di superficie più ampia che quindi risulta meno sollecitata

densità media circa 140 kg/m3 (200/120), secondo UNI EN 1602. I pannelli a doppia densità sono caratterizzati da uno strato superficiale più denso (e quindi più rigido), questo in presenza di un carico concentrato migliora il comportamento meccanico del pannello ripartendo il carico su una porzione di superficie più ampia che quindi risulta meno sollecitata Classe di reazione al fuoco: incombustibile in Euroclasse A1

incombustibile in Euroclasse A1 Resistenza alla diffusione di vapore acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162

μ = 1, secondo UNI EN 13162 Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione (carico distribuito) σ 10 ≥ 50 kPa, secondo UNI EN 826 resistenza a compressione (carico concentrato) F p ≥ 550 N, secondo UNI EN 12430



Sul pacchetto isolante, formato da doppio strato di pannelli in lana di roccia, è stato posato un pannello in legno Osb spessore 15 mm, per favorire il fissaggio meccanico della successiva membrana impermeabilizzante. Il bloccaggio del pannello in legno Osb, e in generale di tutto il pacchetto, è stato assicurato mediante la predisposizione puntuale di idonee viti.L’Impermeabilizzazione del manto di copertura è stata effettuata dalla ditta Cmc Lattonieri di Canossa (Reggio Emilia) con membrana di copertura Evalan®V, spessore mm 1,5, materiale termoplastico composto da una lega polimerica di Etilene Vinil Acetato (Eva) e cloruro di polivinile (Pvc), accoppiato con tessuto non tessuto di poliestere.

Trattasi di membrana sintetica di elevata qualità, esente da solventi e plastificanti, che mantiene immutate le proprie caratteristiche nel tempo garantendo così un elevato ciclo di vita al prodotto.

Resistente allo sporco e riflettente fino al > 85% per quanto riguarda il calore e i raggi del sole.

Resistente alle sollecitazioni termiche e meccaniche grazie ad un rapporto equilibrato tra rigidità ed una elasticità che può arrivare fino ad un 300%.

Traspirante = s d 24

Tale membrana è stata fissata meccanicamente al pannello Osb tramite viti truciolari complete di rondella. La tenuta all’acqua è garantita mediante la sovrapposizione dei fogli e relativa la saldatura del materiale omogeneo che ne assicura una perfetta fusione diventando corpo unico. Il prodotto ha Certificazione Bba di durata del materiale oltre 30 anni e dichiarazione Ibu grazie al basso impatto ambientale. La copertura finita è in grado di garantire un eccellente isolamento termico ed acustico, la sua trasmittanza termica è circa 0,14 W/m2K.