Hines punta 1 miliardo sul mercato italiano

Un assegno da 1 miliardo da investire in immobili in Italia, in particolare a Milano. A preparare l’investimento è il gruppo immobiliare Hines (che aveva già sviluppato l’area di Porta Nuova a Milano), in joint venture con il fondo pensione olandese Pggm. Le due società hanno creato un nuovo fondo che investirà solo sul mercato immobiliare italiano, in particolare sullo sviluppo di edifici a destinazione mista, uffici e high street retail (cioè negozi nelle strade di maggior rilievo). L’obiettivo del fondo è investire 1 miliardo di euro in immobili, puntando sulle principali città italiane con un’ottica di lungo termine. Già finalizzata la prima acquisizione: per 110 milioni è stato acquistato da Banco-Bpm un portafoglio di tre immobili nel centro storico di Milano. Si tratta della torre di Piazza Liberty e di due immobili in via del Lauro e via Mazzini, situati tra Duomo e piazza Cordusio.

