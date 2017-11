Fakro e BIMobject: progettazione Bim per gli architetti

Bim – Building Information Modeling

Da sempre impegnata in un dialogo costante con gli architetti, Fakro ha reso disponibili i modelli dei propri prodotti all’interno del portale BIMobject, inaugurando una nuova collaborazione tra le due realtà.

Nell’ottica di una sempre maggiore vicinanza alle necessità e alle esigenze di architetti e progettisti, Fakro – secondo player a livello mondiale nel settore delle finestre da tetto – ha recentemente dato il via ad una nuova collaborazione con BIMobject, il maggiore portale europeo per lo sviluppo, la pubblicazione e la divulgazione delle copie digitali dei prodotti, vale a dire gli oggetti Bim (Building Information Modeling).

Pur offrendo già da molti anni i modelli dei propri prodotti in sistema Bim, Fakro ha infatti deciso di consolidare il proprio livello di supporto agli architetti durante le fasi progettuali, caricando all’interno della piattaforma BIMobject.com una selezione di prodotti disponibili in quattro lingue (polacco, inglese, tedesco, francese) e utilizzabili attraverso il software Revit. In continuo aggiornamento, la raccolta di modelli sarà presto fruibile anche attraverso il software Archicad.

Non solo qualità e tecnologie performanti, dunque, nella lista delle priorità di Fakro, ma anche una costante ricerca nel supportare il lavoro dei progettisti, proponendo loro soluzioni personalizzate e servizi dedicati. Małgorzata Respekta-Paszkiewicz, Senior Architect Liaison Specialist Fakro spiega: «Gli architetti sono per noi un target fondamentale e per questo offriamo loro un servizio di consulenza capillare e ci impegniamo ogni giorno a creare nuovi strumenti che ne agevolino le attività. Anche sul nostro sito abbiamo creato una sezione dedicata, in cui i progettisti possano trovare ispirazione e aggiornamenti».

Sono molte le attività che Fakro porta avanti in riferimento agli architetti: oltre alla nuova collaborazione con BIMobject, l’azienda supporta conferenze ed eventi dedicati ai professionisti del settore, organizza momenti di formazione sia presso l’headquarter che nelle filiali internazionali e coopera con associazioni di architetti in tutto il mondo. Inoltre, da cinque anni, Fakro propone un concorso internazionale di design rivolto ai progettisti e la cui ultima edizione, dal titolo “Fakro Fusion -Before and After”, ha avuto il via lo scorso 16 ottobre.