Edilizia, il 18 dicembre sarà sciopero nazionale 0 novembre 2, 2017

Sciopero nazionale del 18 dicembre

Lunedì 18 dicembre l’intero comparto dell’edilizia italiana incrocia le braccia per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. I sindacati FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno proclamato lo sciopero «dopo aver preso atto, ancora una volta, dello stallo nella trattativa per il rinnovo del contratto edile, scaduto da quasi un anno e mezzo» come si legge nella nota congiunta diramata dalle organizzazioni dei lavoratori.

«Dobbiamo prendere atto che dalle associazioni datoriali non sono giunte reali disponibilità ed aperture» hanno detto i segretari generali di categoria, Panzarella, Turri, Genovesi, sottolineando la necessità di aumenti salariali in linea con gli altri settori e avanzando altre istanze, quali la difesa e la riforma delle Casse Edili contro il lavoro nero e per sostenere le imprese più serie contro la concorrenza sleale, più sicurezza sui posti di lavoro, la creazione di un Fondo Sanitario Integrativo Nazionale e, infine, il potenziamento del Fondo integrativo per il Pensionamento anticipato.