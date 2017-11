Controsoffitti, le novità Armstrong Building Products

Controsoffitti acustici Armstrong Building Products

Armstrong Building Products, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di soluzioni complete per controsoffitti acustici – amplia le sue gamme Canopy e Baffles, nel rispetto di tre valori fondamentali: estetica, acustica ed eco-sostenibilità. Questi i principi ispiratori di Armstrong nel plasmare soluzioni in grado di migliorare la qualità di vita delle persone e dell’ambiente.

Estetica significa “sensazione, percezione, sentimento” e sottolinea l’importanza della soggettività e di tutto ciò che la caratterizza. In tal senso, i soffitti discontinui Canopy e Baffles, introducono nell’indoor nuove forme e armonie, aggiungendo profondità, prospettiva e ritmo. Due collezioni concepite per offrire ai progettisti la possibilità di modellare ambienti di tendenza: sono disponibili forme convesse, concave, trapezoidali, a cerchio, esagonali, quadrate. Gli spazi possono essere personalizzati anche attraverso i colori e l’inclinazione dei pannelli. Acustica e Design vanno di pari passo per valorizzarsi reciprocamente in una continua dinamicità: con il loro aspetto moderno e il design versatile, i controsoffitti Armstrong oltre a creare ambienti acusticamente idonei, influenzano la leva percettiva del piacere. Lo si nota, ad esempio, negli esercizi commerciali, dove la cura dell’architettura, dei materiali e dei colori è studiata per coinvolgere il consumatore in una shopping experience unica.

Il benessere è anche correlato alla riduzione del livello di inquinamento acustico, se consideriamo che passiamo l’80-90% delle ore giornaliere in luoghi rumorosi. Stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti sono di per sé frastornanti. Allo stesso modo le scuole, le università e gli uffici necessitano di controsoffitti in grado di garantire eccellenti prestazioni acustiche, al fine di rendere gli ambienti ideali a stimolare la concentrazione o il processo di apprendimento. I soffitti discontinui Armstrong combinano l’estetica con straordinarie prestazioni volte ad assicurare un coefficiente di assorbimento acustico più elevato rispetto ad un controsoffitto continuo con la stessa area visibile, in quanto il suono viene assorbito sia dalla superficie frontale sia da quella posteriore del pannello. Ciò contribuisce significativamente anche alla riduzione del tempo di riverberazione e aumenta l’intelligibilità della parola.

Controsoffitti Canopy

Armstrong eccelle anche per il suo impegno volto alla sostenibilità. I suoi controsoffitti discontinui garantiscono una capacità di riflessione della luce del 90% circa, permettendo la riduzione del 20% del consumo energetico negli edifici, che solitamente deriva dall’illuminazione ed un ulteriore 7% di risparmio per il condizionamento. Inoltre, la diffusione omogenea della luminosità indoor alleggerisce l’affaticamento oculare e diminuisce i riflessi sugli schermi dei computer. In aggiunta, i Canopy sono a bassa emissione di Cov (Composti Organici Volatili) e soddisfano i criteri di qualità dell’aria degli ambienti interni, come prescritto da una serie di strumenti di rating per costruzioni green, quali Leed, Breeam e Ska.

Spiccano nella gamma gli Axiom Canopy, sistemi di profili perimetrali ideati per creare “soffitti ad isola” per un effetto complessivo mozzafiato e altamente suggestivo. Questi pannelli permettono di mettere in risalto e personalizzare zone reception, postazioni di lavoro, aree di incontro, sale riunioni e open space. L’acustica diventa occasione per impreziosire gli ambienti: la possibilità di integrare l’illuminazione all’interno degli elementi discontinui, la rende protagonista di un design sempre inedito. Nascono controsoffitti simili a cieli stellati, soluzioni che trasformano le idee dei progettisti in elementi d’arredo, dall’appeal moderno.

Controsoffitti Baffles

Un’ulteriore opzione per rendere originali gli spazi è Optima Baffles: pannelli in fibra minerale rivestiti da un’apposita colorazione bianchissima per una riflessione della luce pari all’87%. Con il loro eccezionale assorbimento acustico, si adattano ad ambienti rumorosi come scuole, centri ricreativi e snodi di trasporto. Sono, inoltre, perfetti per essere installati dove si voglia nascondere un plenum o un soffitto poco accattivante per un risultato ottimale sia in configurazione singola sia se installati con una struttura di sospensione che permetta un allineamento perfetto, ordinato e pulito degli elementi. In alternativa, l’opzione curvi, grazie al bordo dei pannelli a forma d’onda, crea un effetto visivo estremamente dinamico. Nell’impegno per la sostenibiltà, gli Optima Baffles sono composti per circa l’80% da materiali riciclati e vengono realizzati con processi produttivi a basso impatto ambientale.

Alessandro Buldrini, Regional Sales Manager di Armstrong Building Products: «Siamo molto orgogliosi delle nostre gamme Canopy e Baffles, grazie a cui oggi siamo in grado di offrire una scelta ancora più ampia in termini di colori, forme e materiali. Ci impegnamo, inoltre, per assicurare una posa agevole in ogni tipo di spazio, mettendo al centro le esigenze del cliente.” E conclude: “La qualità, l’affidabilità e l’elevata valenza funzionale dei nostri controsoffitti, trova conferma nelle prestigiose installazioni che li vedono protagonisti, quali, ad esempio: l’Hotel Silken Diagonal di Barcellona, l’aeroporto di Breslavia in Polonia e Paddington Station di Londra».