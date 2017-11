Nasce il Colore Sicuro di Assovernici e Cromology 0 novembre 7, 2017

Assovernici è l’associazione di riferimento autorevole e competente dei produttori di vernici italiani. Di essa fanno parte grandi marchi del settore. L’associazione ha, tra le proprie finalità, quella di promuovere l’utilizzo, da parte dei consumatori, di vernici di qualità, così da favorire l’eccellenza in un mercato particolarmente affollato e frammentato. Le vernici sono prodotti presenti ovunque, eppure i consumatori possiedono scarse cognizioni circa le loro caratteristiche, qualità, prerogative e prestazioni. Assovernici ritiene che gli utilizzatori hanno il diritto di conoscere in maniera chiara e obiettiva i prodotti che acquistano.Tutti gli associati, nel promuovere tale auspicio, hanno deciso di condividere un percorso comune, ispirato al Codice Etico della associazione, realizzando una esaustiva classificazione delle caratteristiche dei prodotti vernicianti in totale ottemperanza delle normative nazionali ed internazionali che regolano il settore, assicurando così i consumatori che i prodotti offerti dai suoi associati hanno prestazioni precise e veritiere.

Colore Sicuro, la carta dei valori

Nasce con tali finalità il progetto “Colore Sicuro” destinato al grande pubblico dei consumatori i quali, nel momento della scelta di un prodotto verniciante, potranno fare affidamento sulla qualità dello stesso rappresentata dall’emblema di “Colore Sicuro”. Il fondamento di “Colore Sicuro” è rappresentato dalla “Carta dei Valori” che presenta, punto per punto, gli impegni assunti dalle aziende associate.

Salute e Sicurezza – Operare responsabilmente per la salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori nei siti produttivi, degli utilizzatori e dei loro clienti.

Ambiente – Privilegiare le tecnologie più pulite e i prodotti ecosostenibili con particolare attenzione al risparmio energetico.

Trasparenza – Agevole accessibilità a tutte le informazioni delle aziende associate, i loro prodotti, i servizi.

Società – Contribuire al progresso tecnologico operando come attori impegnati nel contesto sociale, economico e culturale.

Informazione – Elevare la conoscenza dei prodotti aiutando il consumatore a scegliere quello più adatto alle sue necessità utilizzando un linguaggio chiaro e autentico.

Colore Sicuro per chi?

Per il progettista, il quale potrà scegliere i prodotti migliori per operare senza limiti di creatività, sia in termini tecnici che estetici.

Per l’applicatore, il quale sarà in grado di offrire la soluzione giusta ad ogni tipo di esigenza ed ogni richiesta particolare, con certezza di risultati e soddisfazione del committente, vedendo così qualificata la propria professionalità.

Per il privato, il quale, autonomamente o avvalendosi di un professionista, potrà abitare finalmente una casa come ha sempre desiderato: sana, confortevole e bella.

Per il distributore che, disponendo di nuove e più efficaci argomentazioni di vendita, potrà rispondere in termini ineccepibili ad ogni tipo di problema e di chiunque, distinguendosi dalla concorrenza, fidelizzando la clientela e dando nuovi impulsi al volume d’affari.