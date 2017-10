YouTrade Academy presenta i bilanci delle imprese e una app per l’e-commerce 0 ottobre 6, 2017

Il 10 novembre presso l’i.lab di Italcementi in via Stezzano 87 (Bergamo) torna YouTrade Academy. Con tante novità.

L’appuntamento è di quelli da segnare in agenda: l’evento organizzato da Virginia Gambino Editore, per una selezionata platea di operatori del mercato edile, ha in programma una relazione molto attesa dagli addetti ai lavori: l’analisi congiunturale su centinaia di bilanci delle imprese del mondo delle costruzioni. Divise per settori, per area geografica, per specializzazione, le imprese messe sotto la lente dal Centro Studi YouTrade offriranno una fotografia dell’andamento del mercato e uno spunto concreto, basato sui numeri, di quello che è la prospettiva per il prossimo anno. Previsioni, insomma, che hanno una seria credibilità proprio perché sono basate sulla radiografia dei risultati economici delle aziende.

Ma non sarà questo l’unico motivo di interesse. Perché in quella stessa occasione sarà presentato anche uno strumento, unico nel suo genere, che si pone come valido aiuto per il business dei rivenditori di materiali edili: una piattaforma di e-commerce. O, meglio, una app che consentirà ai rivenditori di allargare il mercato, presidiare il territorio e aumentare i ricavi, visto che consente ai clienti di programmare ed effettuare acquisti anche quando il negozio è chiuso. La app, personalizzabile con l’icona dell’impresa che la adotta, sarà disponibile per le piattaforme iOs (iPhone, iPad) e per Android (Samsung, Lg, Huawei ecc.), oltre che per il web.

Rispetto ad altre iniziative, la nuova piattaforma ha due importanti vantaggi: primo, non chiede commissioni sulle transazioni a chi la adotta, quindi non deprime il margine dei rivenditori. Secondo, consente alle aziende di mantenere i dati in loro possesso. Tradotto: le vendite, l’anagrafica dei clienti, e le operazioni connesse restano di proprietà esclusiva dell’azienda, senza essere messe in comune oppure diventare patrimonio della piattaforma che gestisce la app. E non solo. I particolari saranno svelati il 10 novembre a YouTrade Academy