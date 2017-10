AnWedi che Spa

Wedi, sistemi leggeri e impermeabili per le aree wellness

Dalla cabina doccia multifunzionale a panche e lettini riscaldabili ma anche vasche, docce, idromassaggi e ogni componente della SPA: anche nei centri benessere i sistemi Wedi in polistirene estruso facilitano la progettazione e risolvono in velocità tutte le criticità in fase di cantiere. Leggeri, robusti e impermeabili, i pannelli Wedi si installano in velocità e possono essere rivestiti con mosaici o piastrelle dopo sole 5 ore dalla posa perché già rasati.

Agli elementi prefabbricati già presenti in catalogo, l’azienda tedesca affianca inoltre un servizio di consulenza che accompagna progettisti e architetti nella realizzazione di soluzioni su misura per rispondere al meglio a tutte le esigenze del contract. Peraltro i pannelli si possono sagomare facilmente con un semplice cutter rendendo la realizzazione di una piccola Spa un progetto davvero alla portata di tutti, anche in ambito residenziale.