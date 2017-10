Due nuovi showroom Habimat in Piemonte e Toscana 0 ottobre 19, 2017

Piemonte e Toscana si arricchiscono di due nuovi punti di riferimento firmati Habimat per il mondo delle finiture e dell’interior design grazie alle recenti inaugurazioni degli showroom Habimat Capri Ceramiche a Pray Biellese (Biella) e Habimat Focardi e Cerbai a Sesto Fiorentino (Firenze). Le due storiche realtà del Gruppo BigMat hanno da poco presentato al pubblico le nuove sale mostra, frutto di importanti interventi di restyling e di ridefinizione degli spazi delle aree espositive.

Habimat Capri Edilizia

Così a Pray Biellese i titolari di BigMat Capri Edilizia, Punto Vendita attivo sul territorio dal 1998, hanno rinnovato gli spazi dello storico showroom di famiglia Capri Ceramiche, attivo nel settore delle piastrelle e delle finiture per l’ambiente bagno dal 1976, recentemente acquisito e incorporato dalla realtà BigMat per dare vita a una sala mostra in cui le nuove frontiere del design incontrano la tradizione di una realtà consolidata e radicata sul territorio. Una superficie di oltre 320 mq ospita un’ampia gamma di finiture e rivestimenti affiancata da una selezione di prodotti per il mondo outdoor. Un percorso alla scoperta delle novità del mondo dell’interior design, accompagnati dalla competenza, dal know-how maturati dallo staff durante l’esperienza nello storico showroom biellese. Un teama completa disposizione della clientela per soddisfare ogni tipo di esigenza, dalla consulenza in fase iniziale alla progettazione fino alla posa in opera e all’assistenza in cantiere.Una squadra al servizio di architetti, interior designer, imprese e privati che possono inoltre contare sulla collaborazione di maestranze e artigiani locali grazie a cui Habimat Capri Ceramiche, come sottolinea il titolare Giovanni Capri, «è in grado di offrire, laddove i clienti lo richiedano, un servizio chiavi in mano; un supporto per noi prezioso e fondamentale per far sì che il lavoro finale sia perfettamente riuscito e risponda alle richieste del nostro pubblico». Un pacchetto completo che integra l’offerta legata alle finiture con l’esperienza pluriennale nell’ ambito dell’edilizia pesante per affrontare le nuove sfide del mercato: «Il rinnovamento dello showroom sotto l’insegna Habimat – conclude Capri – rappresenta da un lato una svolta guardando al futuro e dall’altro lato un punto di continuità con la nostra tradizione. L’acquisizione dello showroom di famiglia e dei suoi spazi permette a BigMat Capri Edilizia di completare, anche dal punto di vista delle finiture, l’offerta commerciale proposta operando in una struttura di oltre 1.000 mq e bene organizzata che ospiterà anche la nostra sede amministrativa e commerciale».

Habimat Focardi e Cerbai

Anche il restyling del nuovo showroom Habimat di BigMat Focardi e Cerbai a Sesto Fiorentino (Fi) guarda ai nuovi scenari del mercato del mondo delle finiture in cui non manca la concorrenza della grande distribuzione: «Il nuovo showroom – afferma Matteo Cerbai, titolare insieme al padre Alessandro e al fratello Tommaso – è stato concepito proprio per differenziarsi ancor di più dalla grande distribuzione che tende a offrire prodotti standardizzati. La progettazione e l’assistenza tecnica che noi offriamo fanno invece la differenza. La preparazione dei collaboratori, il loro aggiornamento e la passione che mettiamo nel nostro mestiere ci permettono di creare ambienti unici». La nuova sala mostra, sviluppata su una superficie di 300 mq con un’ampia selezione di finiture, ceramiche, rubinetteria e complementi per l’ambiente bagno si contraddistingue, infatti,per la presenza di spazi e ambientazioni curate nei minimi dettagli e per la presenza di un’area dedicata ai professionisti che vede protagonista una collezione di mood board realizzata in collaborazione con la designer Marina Del Monaco, docente della BigMat Design School. Una “bacheca di tendenze” dove vengono proposti cinque stili di design diversi che combinano e intrecciano materiali, rivestimenti ed elementi dell’arredo bagno con una gamma di colori studiata ad hoc. Nello showroom sono stati inoltre creati otto box espositivi che ricreano dal vivo gli allestimenti progettati con piastrelle, mobili e complementi per il bagno. Proposte reali per guidare designer, architetti, progettisti e tutti coloro che vogliono creare ambienti coordinati e di tendenza nella scelta delle migliori soluzioni. Ispirazioni ma anche consulenza grazie al supporto e al know-how dello staff completato dalla presenza di un geometra e un architetto, entrambi specializzati nell’arredo di interni, per offrire un servizio che risponda in modo puntale alle richieste di un pubblico sempre più esigente.