Shopping in Canada per Hörmann con Tnr Industrial Doors 0 ottobre 19, 2017

Shopping in Usa per Hörmann, gruppo specializzato in chiusure. L’azienda ha acquistato la Tnr Industrial Doors con sede a Barrie (Toronto), nello stato federale dell’Ontario, Canada. la Tnr Industrial Doors è un’azienda fondata nel 2003, che conta 65 dipendenti e raggiunge un fatturato di circa 15 milioni di euro grazie a una rete di rivenditori ben strutturata. L’azienda nordamericana produce e commercializza portoni a scorrimento rapido, serrande avvolgibili e, soprattutto, speciali portoni in gomma piena che, in virtù della loro robustezza e durata, sono ampiamente utilizzati nell’industria mineraria. Un prodotto proposto da un numero esiguo di aziende nel mondo: questi portoni sono commercializzati da Tnr a livello globale. «I portoni speciali completano la gamma di prodotti con cui siamo presenti sul mercato americano», affermato Christoph Hörmann, titolare dell’omonimo Gruppo. «Grazie alla nostra azienda Hörmann Flexon Llc, che produce e distribuisce portoni industriali, potremo sfruttare importanti sinergie per lo sviluppo sul territorio di queste nuove chiusure industriali. I rivenditori Hörmann Flexon potranno ricevere in futuro tutti i portoni industriali di cui necessitano, da un unico fornitore». L’attuale direttrice di Tnr, Cathy Buckingham, manterrà il suo incarico al vertice ed il marchio continuerà a esistere come Tnr Industrial Doors.