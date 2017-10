La salubrità degli ambienti abitativi secondo Baumit 0 ottobre 27, 2017

Il moderno stile di vita ci impone di trascorrere all’interno di edifici e ambienti chiusi la grandissima maggioranza del nostro tempo. Tenendo conto che la qualità dell’aria che respiriamo ha un impatto importantissimo, al pari dell’alimentazione, sulla nostra salute e il nostro benessere, diventa determinante avere un’attenzione particolare alla salubrità degli ambienti abitativi, tanto nelle nostre abitazioni ma anche nei luoghi di lavoro, di svago, di aggregazione.

Gli studi scientifici mettono in luce come la qualità dell’aria dipenda essenzialmente da tre tipologie di fattori: quelli fisici, come la temperatura, gli ioni atmosferici e le polveri sottili, i fattori biologici, come i batteri, i virus o gli elementi allergeni e infine elementi chimici come la CO 2 o i solventi. Un’aria viziata da una sovrabbondanza di tali elementi a lungo temine ha un effetto patogeno sul nostro organismo, impattando in modo anche serio sulla salute. Infatti sono in continuo aumento manifestazioni allergiche, affezioni dell’apparato respiratorio e asma allergica che possono ascriversi alla scarsa qualità dell’aria.

Baumit, azienda all’avanguardia e dalla spiccata sensibilità verso il benessere abitativo ha sviluppato soluzioni per l’edilizia che tengano in considerazioni le esigenze di una vita sana, sostenibile, salubre. I materiali da costruzione impiegati per la realizzazione dagli edifici influenzano in modo decisivo la qualità abitativa, sia per quanto riguarda la regolazione e la costanza della temperatura, un corretto grado di umidità e soprattutto che non contengano e non rilascino nell’aria sostanze volatili nocive.

Gli ioni atmosferici sono sostanze “attive” presenti nell’aria che attraverso la loro carica elettrica riescono a influenzare positivamente l’aria in cui sono presenti, grazie alla loro capacità di aggregare le polveri sottili e i pollini in nuclei di più grandi dimensioni, che in tal modo non possono più essere inalati dagli esseri viventi.