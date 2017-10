Palladio di Betafence: quando la recinzione è design 0 ottobre 27, 2017

Palladio, sistema di recinzione di design per rinnovare gli spazi esterni

Gli spazi esterni costituiscono la prima area di una struttura residenziale visibile all’occhio di un visitatore, sia che si tratti di una villetta singola, sia di condominio o residence. Una vecchia rete ammalorata, una recinzione messa in opera senza particolare accuratezza, una siepe non tagliata certo non sono elementi in grado di favorire una percezione positiva di quel giardino e di quell’abitazione. Oltre a non garantire un adeguato livello di protezione per evitare l’ingresso di malintenzionati o per prevenire eventuali fughe nel caso siano presenti animali domestici.

Valutare di rinnovare gli esterni cambiando la protezione perimetrale esistente con una moderna recinzione in acciaio, di produzione industriale è una scelta di qualità, di estetica, di tutela del decoro architettonico e senza dubbio di funzionalità. In questo senso Betafence, azienda leader mondiale nei sistemi di recinzione, offre varie soluzioni per il perimetro di aree residenziali. Palladio è la recinzione più classica della gamma e adatta ai contesti architettonici tipicamente italiani;La stessa curvatura della sua sommità richiama la dolcezza dei declivi italiani o le onde del mare mediterraneo. La sua armonia estetica, l’equilibrio delle forme, l’essenzialità delle linee ne determinano un’integrazione facile e a ridotto impatto nel contesto sia naturale che architettonico. La distanza tra gli elementi verticali permette un‘ottima visibilità rendendola una recinzione “leggera” e versatile.

La robustezza che connota il prodottone determina la buona capacità di protezione, un buon livello di sicurezza e un’alta stabilità. Lo specifico set di fissaggio che consente un’installazione facile, veloce, completamente integrata e discreta, anche su muretto, permette di adattare la recinzione a qualsiasi situazione. Grazie agli speciali trattamenti anti-usura del rivestimento, è particolarmente resistente e durevole nel tempo.

Disponibile in diverse altezze, presenta una larghezza standard di 2000 mm. Di serie nei colori micaceo o nero, su richiesta, può esser personalizzato in altri colori. Completa il sistema il cancello Palladio, a battente o carraio, una chiusura robusta, di elevato valore estetico e ampia possibilità di personalizzazione. La sua particolarità è la specchiatura effetto legno chiaro o scuro che offre un tocco in più di bellezza, naturalità e matericità. Per un risultato di alto pregio estetico e per migliorare l’illuminazione e la sicurezza nelle ore notturne, i pannelli Palladio possono essere installati con B-Lux un esclusivo palo di design con illuminazione integrata.