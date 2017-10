Maggiore comfort e controllo per le pale gommate Jcb 0 ottobre 23, 2017

Jcb ha rinnovato due delle sue pale gommate di gamma intermedia dotandole di nuove funzioni di controllo e gestione, tra cui la possibilità di eseguire i controlli di manutenzione periodica dalla cabina CommandPlus. Le pale gommate Jcb 411 e 417, questi i modelli rinnovati, ora sono anche dotate di motori Tier 4 Final, e adottano molte delle funzioni innovative che caratterizzano l’ammiraglia della società, ossia la pala 457.

Le caratteristiche principali delle nuove pale gommate Jcb 411 e 417 sono:

Cabina CommandPlus con maggiore spazio, nuovi controlli e livelli di rumorosità ridotti;

Scelta di sedili altamente tecnologici, nuovi comandi montati sul sedile e due livelli di rivestimenti per la cabina;

Nuovo freno di stazionamento elettrico e ventilatore di raffreddamento motore bidirezionale reattivo alle variazioni di temperatura, disponibili su richiesta;

Motore Tier 4 Final senza il costoso filtro antiparticolato (no DPF).

I modelli Jcb 411 e 417 sono progettati ed equipaggiati principalmente per impieghi gravosi, per l’utilizzo in magazzini di materiali sfusi e per lo svolgimento di attività di movimentazione e carico. Macchine da carico agili e versatili, sono caratterizzate da una postazione di guida dominante che ne rende agevole il posizionamento e la manovrabilità anche negli spazi di lavoro più angusti.

Le pale gommate 411 e 417 sono dotate di motore Jcb EcoMax da 81 kW (109 CV) per il modello 411 e 93 kW (125 CV) per il modello 417. Entrambe le versioni di questo innovativo e pluripremiato motore sono dotate di un efficiente sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR). Insieme a un processo di combustione “pulito”, ciò garantisce la conformità ai requisiti di emissioni Stage IV/Tier 4 Final senza l’impiego di catalizzatore ossidante (DOC) né di costoso filtro antiparticolato (no DPF). In questo modo si evita l’esigenza del processo di rigenerazione, spesso necessario per la pulizia periodica dei sistemi DPF.

Un gruppo di raffreddamento maggiorato è montato di serie e gli acquirenti possono optare per il nuovo ventilatore a comando idraulico con regolazione della velocità in base alla temperatura ambiente per ottimizzare il raffreddamento e i consumi di carburante, che può essere impostato per invertire periodicamente il flusso d’aria per la rimozione dei detriti.

Differenziali a coppia proporzionale sono montati di serie sugli assali JCB per impieghi gravosi delle macchine, con differenziali anteriore e posteriore limited slip opzionali, per garantire una maggiore forza di trazione per le pale gommate utilizzate prevalentemente fuori strada.

La possibilità di scollegare la trasmissione tramite il pedale del freno libera i giri del motore per ottimizzare le prestazioni idrauliche riducendo al contempo l’usura del freno e il consumo di carburante. I modelli 411 e 417 sono dotati di trasmissione Powershift a quattro marce, in grado di raggiungere i 40 km/h.

Cabina CommandPlus

La spaziosa cabina CommandPlus offre ai modelli Jcb 411 e 417 nuovi livelli di informazioni, controllo e comfort, oltre a straordinaria visibilità e una migliore insonorizzazione che la rendono ottimale per attività prolungate al posto di guida. Nelle fredde mattine invernali i cristalli si disappannano più rapidamente grazie a un sistema di condizionamento e climatizzazione automatico che garantisce una migliore ventilazione e distribuzione del flusso di aria. Sono inoltre presenti ampi vani portaoggetti per l’operatore.

Sono disponibili cabine con due differenti livelli di caratteristiche tecnologiche. La dotazione standard comprende un piantone sterzo regolabile, sedile a sospensioni pneumatiche, oscurante a rullo per parabrezza, specchi retrovisori esterni riscaldati e una presa di alimentazione da 12 V. L’opzione con caratteristiche tecnologiche di più alto livello offre agli operatori un sedile deluxe, doppio oscurante a rullo e tappetini in gomma rimovibili nei vani portaoggetti su entrambi i lati del quadro della strumentazione.

È prevista, inoltre, una seconda videata di informazioni con display telecamera integrato e sistema di controllo CommandPlus, che consente di effettuare la regolazione da cabina della portata di olio dei circuiti ausiliari, di abilitare il sistema opzionale di sospensione del braccio e gli intervalli di tempo per il ventilatore con inversione del senso di rotazione, se previsto. È disponibile, inoltre, un’opzione di “help” che descrive la funzione degli interruttori di comando ed è particolarmente utile per operatori occasionali e stagionali.

Gli operatori possono eseguire dalla cabina i controlli di manutenzione periodica giornaliera, ad esempio il controllo dei livelli dell’olio motore e dell’additivo per emissioni gasolio (DEF). Ciò non solo consente di risparmiare tempo ma incoraggia gli operatori a eseguire con regolarità questi importanti controlli. L’ampia scelta di nuovi comandi joystick e multileva per il sistema idraulico soddisfa le diverse preferenze degli operatori. Entrambi i modelli sono montati di serie sul sedile, includono un commutatore di marcia avanti/retromarcia rotativo e garantiscono il controllo proporzionale di tutte le funzioni della pala gommata.

Sono disponibili nuove opzioni di illuminazione a LED con una durata utile notevolmente superiore in sostituzione delle luci standard o alogene per garantire agli operatore una visibilità ancora migliore attorno alla macchina quando lavorano al buio.

Impianto idraulico e prestazioni

Il modello 411 dispone di un impianto idraulico con pompa a ingranaggi che produce 123 l/min a piena potenza, mentre il modello 417 è dotato di un sistema a portata variabile su richiesta “load sensing” con fino a 156 l/min. Oltre a fornire olio ai cilindri dello sterzo articolato e all’impianto frenante servoassistito delle quattro ruote, le pompe alimentano i bracci della pala e il carrello standard o con attacco rapido che può funzionare con una vasta gamma di attrezzature JCB.

Il modello 411 da 8,7 t è dotato di bracci di sollevamento JCB a coppia elevata che offrono 3,36 m di altezza di carico con l’attacco rapido Quickhitch e un carico di ribaltamento in massima sterzata di poco superiore a 5.000 kg con una benna per impieghi generali da 1,2-1,6 m3.

Per il modello JCB 417 sono disponibili tre opzioni di bracci pala con altezza di carico di 4,2 m per il caricamento di tramogge in uno stabilimento di betonaggio o per il carico di autocarri dalle fiancate alte. La capacità di carico di ribaltamento in massima sterzata è di circa 3.900 kg per questa configurazione, con capacità fino a 5.800 kg con attacco rapido sui bracci standard e altezza di carico di 3,3 metri.