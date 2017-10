Il manuale di BTicino nell’Adi Design Index 2017 0 ottobre 20, 2017

L’Osservatorio permanente del Design Adi ha inserito la guida di BTicino nell’Adi Design Index 2017, nella sezione design per la comunicazione. Sono state 772 le candidature, e solo 204 le soluzioni selezionate e inserite nell’Adi Design Index 2017, volume che raggruppa i migliori progetti di design del 2016 selezionati dall’Osservatorio permanete di Adi. Tra questi c’è il manuale di corporate identity per lo sviluppo delle app destinate al cliente finale dei prodotti di BTicino e Legrand. L’Osservatorio permanente del Design Adi sottolinea come «La forte notorietà di BTicino e Legrand è legata agli interruttori, nella più ampia accezione del termine. L’evoluzione tecnologica e culturale del mercato di riferimento ha determinato un pari cambiamento nell’offerta dei prodotti, ma anche un cambio nell’esperienza di fruizione: molti dei prodotti proposti da BTicino e Legrand possono incorporare oggi tecnologie digitali che consentono di fornire servizi a maggiore valore aggiunto. Tra questi, molti offrono un’app come funzione addizionale o sono nativamente studiati per essere gestiti tramite app. Per continuare con le stesse qualità distintive di BTicino e Legrand, sono state create delle linee guida capaci di garantire il giusto equilibrio tra l’esperienza digitale e la coerenza con il marchio, fornendo la flessibilità utile a ottimizzare l’esperienza dell’utilizzatore».

Grazie all’inserimento nell’ADI Index 2017, il progetto potrà partecipare il prossimo anno alla attribuzione del XXV Compasso d’Oro Adi, il premio che una prestigiosa Giuria internazionale attribuisce ogni due anni. La selezione è stata condotta secondo una rigorosa metodologia di lavoro ed esclusivi criteri di merito, quali originalità e innovazione funzionale e tipologica, e sintesi formale raggiunta, da una giuria composta da oltre cento esperti, organizzati in commissioni.

La filosofia che ha guidato BTicino Design nella costruzione del manuale di corporate identity per le app destinate al cliente non professionale si basa sulla decisione di sviluppare un linguaggio di comunicazione riconoscibile e omogeneo per tutte le applicazioni. Un format attraverso cui l’utilizzatore tramite il suo smartphone potesse accrescere la sua esperienza e ottenere un effettivo valore d’uso.