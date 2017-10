Leroy Merlin accende un faro sul comportamento web dei suoi utenti 0 ottobre 12, 2017

Come fare sentire a proprio agio i clienti? Leroy Merlin vuole migliorare la loro esperienza di acquisto nei negozi online della catena di prodotti per edilizia e bricolage. La chiave per ottenere risposte la fornisce ContentSquare, per capire meglio quali sono le abitudini degli utenti italiani quando navigano in rete e poter così adattare di conseguenza la loro esperienza digitale. Leory Merlin, infatti, ha un obiettivo di crescita a tre cifre sul web entro il 2019: già ora, con il 4,7% di quota del mercato italiano, il suo sito registra 5 milioni di visite al mese. «Il potenziale c’è ma, per aumentare le conversioni, dobbiamo capire meglio cosa si aspettano i nostri clienti italiani», commenta Lionel Devidal, Digital e E-commerce Manager di Leroy Merlin Italia. Il gruppo conta quindi sulla piattaforma sviluppata da ContentSquare per analizzare e ottimizzare i percorsi degli utenti così che l’esperienza online sia una leva di crescita in un mercato frammentato.

La piattaforma, già utilizzata in Francia da giugno 2016 e introdotta anche in Italia per ottimizzare l’esperienza online degli utenti, offre indicazioni relative alle abitudini di navigazione dei consumatori. Risultato: serve un terzo del tempo di decisione per adattare i percorsi alle aspettative degli utenti. «La maggior parte dei brand impiega le classiche analytics che captano principalmente dei clic. Tuttavia, più del 90% del tempo di visita si gioca prima», chiarisce Jonathan Cherki, fondatore e Ceo di ContentSquare. «Accedere a queste informazioni favorisce non solo un’ottimizzazione dell’esperienza a prescindere dal contesto e dall’intenzione dell’utente, ma permette anche di prendere decisioni con cognizione di causa».

Leroy Merlin, grazie all’impiego della piattaforma ContentSquare, potrà tracciare la roadmap di azioni da intraprendere: «Il 50% del tempo sarà dedicato al miglioramento, il restante 50% verrà impiegato per l’attuazione di nuovi progetti», precisa Lionel Devidal. «La chiave del nostro successo risiede nella conoscenza dei clienti che ci permette di ottimizzare in modo costante la nostra offerta dando le giuste informazioni al nostro team. Dovremmo andare oltre per fare in modo che la nostra organizzazione diventi più agile e le nostre azioni più competitive. Contiamo sull’utilizzo della piattaforma ContentSquare per consolidare il nostro team e coordinare l’aumento delle competenze», aggiunge Lionel Devidal, Digital e E-commerce Manager di Leroy Merlin Italia.