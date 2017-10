Biplus e Super Biplus: le novità Isolmant per l’isolamento sottomassetto 0 ottobre 30, 2017

Isolmant presenta Biplus e Super Biplus, due nuovi materassini compositi per l’isolamento sottomassetto. Dall’evoluzione del materassino Biplus, specifico per le strutture leggere, Isolmant Super Biplus, un materassino pensato e creato per l’isolamento acustico al calpestio dei divisori orizzontali, espressamente studiato per garantire un elevato potere fonoisolante (34dB) nelle strutture leggere come, per esempio, i solai in legno.

Composto dal materassino Isolmant Special 5 millimetri, accoppiato sul lato inferiore a Fibtec XF1-EL, una fibra agugliata ed elasticizzata a elevate prestazioni, Isolmant Super Biplus presenta sul lato superiore Isolmant TeloGomma, rivestito da un velo di TNT che previene eventuali, possibili lacerazioni. Queste caratteristiche lo rendono ideale sia nei sottofondi monostrato che bistrato, e richiede spessori del massetto di finitura pari ad almeno 5 centimetri. Lo spessore totale del prodotto è di circa 1 centimetro e, nel momento della posa, è consigliabile applicarlo direttamente sul solaio e al di sotto della rete impiantistica per evitare i rischi di lacerazione e la possibile formazione di bolle di aria al di sotto dello stesso materassino.





Per un intervento a regola d’arte, in grado di assicurare il perfetto isolamento del solaio, è previsto il preciso accostamento dei materassini Super Biplus (con la gomma rivolta verso l’alto) che andranno poi sigillati utilizzando Isolmant Nastro Telato, un prodotto a bassissimo spessore (circa 1 mm) particolarmente indicato per garantire la planarità del piano di posa anche in presenza dei sistemi di riscaldamento, oppure Isolmant Fascia Nastro (con spessore di circa 3 mm). Questi due prodotti tecnici assicurano la continuità dello stato di protezione dal rischio di risalita dell’umidità e della propagazione del rumore.