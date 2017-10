Fusione a tre per far nascere la nuova Suprema 0 ottobre 1, 2017

Dalla fusione tra tre aziende italiane del Gruppo Soprema è nata una nuova realtà, che rappresenta il leader internazionale nelle forniture per l’edilizia.

Soprema srl è il frutto del matrimonio tra Flag, Novaglass e Soprema (ex Sirap Insulation). Il Gruppo Soprema è leader mondiale del settore impermeabilizzazioni e isolamento termico, con 7mila collaboratori in tutto il mondo e un fatturato consolidato nel 2016 di 2,3 miliardi di euro. La struttura italiana disporrà di 340 collaboratori, con più di 150 milioni di fatturato consolidato e cinque unità produttive: Salgareda (Treviso), per le membrane bituminose, Verolanuova (Brescia) per i prodotti termoisolanti, S. Vito al Tagliamento (Pordenone), per prodotti termoisolanti, Chignolo d’Isola (Bergamo) per i manti sintetici e Villa S. Stefano (Frosinone) ancora per i manti sintetici. La fusione porta alla nascita di un gruppo leader in Italia nel settore dell’impermeabilizzazione e dell’isolamento termico, con l’obiettivo di implementare l’area assistenza e supporto alla clientela e aumentare i benefici per la committenza con maggiori risorse. La nuova sede sociale di Soprema Srl è in via Industriale dell’Isola, 3 – 24040 Chignolo d’Isola (Bergamo).