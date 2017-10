Nuova finestra a bilico Fakro FTU-V, ideale anche per bagno e cucina 0 ottobre 25, 2017

Nasce FTU-V, la nuova finestra a bilico di Fakro, dal design contemporaneo ed essenziale, ideale anche per ambienti ad elevata umidità, come bagno e cucina. Con le cerniere poste a metà dell’altezza della finestra, questo modello garantisce un’adeguata aerazione e illuminazione della mansarda. Realizzato in legno di pino accuratamente selezionato e impregnato sottovuoto (in grado di rendere il legno resistente anche alle muffe più insidiose), questo modello è rifinito con tre mani di vernice poliuretanica di colore bianco, in grado di creare una superficie duratura e perfettamente liscia.

Come tutte le finestre Fakro, anche questo modello presenta inoltre l’innovativa tecnologia thermoPro che permette di abbassare la trasmittanza termica migliorando l’efficienza energetica delle finestre, aumenta la loro impermeabilità all’aria e garantisce un migliore scarico della condensa. Con una superficie vetrata molto ampia, la finestra FTU-V è inoltre dotata del sistema di ventilazione V40, che permette un ottimale ricambio d’aria anche a finestra chiusa, conferendo maggior salubrità agli ambienti anche durante la stagione invernale o in caso di mal tempo, e del sistema topSafe, utile a rafforzare la costruzione del serramento per una maggiore resistenza contro l’effrazione.

Grazie al battente del serramento che può ruotare di 180° ed è munito di un mirato sistema di bloccaggio, FTU-V permette operazioni di pulizia più agevoli e sicure. Da citare è inoltre la maniglia, posta nella parte inferiore del battente e quindi nel punto più facilmente raggiungibile del serramento, e contraddistinta da una microapertura a due scatti.

La finestra è valorizzabile con tutti gli accessori Fakro, dalla tenda parasole alle tende oscuranti/ombreggianti o ancora alle tende plissettate, ed è disponibile anche in versione automatizzata, con sistema Z-WAVE.