Arte e sicurezza sul lavoro: il concorso di Faraone Industrie 0 ottobre 16, 2017

Può la sicurezza diventare arte? Sì, se a farlo è Faraone Industrie, azienda specializzata da oltre 40 anni in scale, piattaforme e trabattelli ad elevate prestazioni che, in collaborazione con l’Associazione Artisti Abruzzesi Lejo, ha promosso un concorso per sensibilizzare sul concetto del lavorare senza rischi.

Le opere realizzate sono state raccolte in un catalogo, che mostra l’estrema varietà di formati e tecniche artistiche utilizzate dai partecipanti. «Alcune opere dovranno diventare dei cartelli di avvertenza al lavoro sicuro in ambiente produttivo sia metalmeccanico che edile», affermano dall’azienda.

Alcune opere sono anche state premiate da una giuria tecnica formata da un gruppo di esperti d’arte, di comunicazione, tecnici della sicurezza e responsabili INAIL. Il sesto posto è stato assegnato al quadro “Giocolieri in cantiere” di Daniele Fortunato, il quinto posto è andato al quadro “Ti aspettiamo a casa” di Luciano Astolfi, il quarto posta a “Spalle alla vita” di Giuseppe Di Giacomo. Medaglia di bronzo a “Il cantiere non è una sfida” di Rosamaria Brandimarte, mentre a Francesca Panetta con il quadro “Attenzione” è andato il secondo posto, oltre alle menzioni speciali per Creatività e originalità e Tecnica e qualità artistica. Infine ha vinto il primo premio Davide Valentini con il quadro “Proteggiti”, che ha ricevuto anche le menzioni speciali per Forza comunicativa e Coinvolgimento emotivo.

Tutte le immagini ed il catalogo sono disponibili sul sito www.faraone.com e scaricabili gratuitamente con lo scopo di diffondere il più possibile il messaggio di sicurezza e del lavorare senza rischi.

SFOGLIA IL CATALOGO