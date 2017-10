Enrico Celin nuovo presidente nazionale Angaisa 0 ottobre 27, 2017

Enrico Celin è il nuovo presidente nazionale di Angaisa. Lo ha eletto il consiglio direttivo dell’Associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno, riunito in assemblea elettiva. Il mandato di Celin ha come scadenza il 2021. Celin, in precedenza vicepresidente nazionale, fa parte da diversi anni del comitato esecutivo Angaisa e ha in passato ricoperto la carica di presidente della sezione Triveneto. Il consiglio direttivo ha inoltre eletto gli altri componenti del comitato esecutivo, che condividerà con il presidente la guida strategica dell’associazione per il prossimo quadriennio.

La composizione del nuovo comitato esecutivo vede, accanto a Enrico Celin (Miazzon-Sfiti, Spinea, Venezia), e al vicepresidente Maurizio Lo Re (Lo Re, Messina), Alessandro Cambielli (Cambielli Edilfriuli, Cinisello Balsamo, Milano), Bruno Corsini (commerciale Sacir, Bologna), Ezio Maja (Idroterm, Madonna Dell’Olmo, Cuneo), Antonio Miele (Miele mas, Corigliano Calabro, Cosenza), Corrado Novelli (Imeter, Gruppo Comini, Camerano, Ancona), Mauro Odorisio (Odorisio, Roma), Andrea Paolini (O. & C. f.lli Paolini, L’Aquila), Michele Pergola (De Vivo Domenico & C., Potenza), Bruno Rondi (Bitermica, Voghera, Pavia), Massimo Spiga (Mastes, Oristano).

È stato inoltre confermato segretario generale Corrado Oppizzi.