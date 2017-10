Efficienza energetica: risparmiare il 65% fino a fine anno. Con Dierre 0 ottobre 26, 2017

Ultimi mesi per le detrazioni del 65%, dal 2018 gli incentivi scendono al 50%

Sostituire porte e finestre, permette di ridurre le spese e migliorare il comfort domestico, ottenendo un immediato risparmio sulla bolletta, soprattutto durante la stagione fredda. Fino al 31 Dicembre 2017 a questi benefici si sommano le detrazioni fiscali del 65% riservate agli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni. Secondo il disegno di legge di Bilancio 2018, però, questi incentivi scenderanno al 50% nel prossimo anno. Non cambiano i meccanismi per usufruire dell’incentivo: i pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale e il rimborso Irpef avverrà in dieci anni, con rate di pari importo. Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche inquilini, familiari, conviventi del possessore dell’immobile, purché sostengano le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.

Synergy Out: la porta blindata Dierre super isolante

Dierre Synergy Out è la prima porta blindata dotata di telaio in acciaio rivestito in Pvc. Una soluzione brevettata da Dierre che consente di eliminare i problemi di condensa e umidità nelle stagioni più fredde ed è 7 volte più isolante di un normale telaio in acciaio. Inoltre, in soli 77 mm di spessore, Synergy Out integra 5 diverse caratteristiche di protezione: antieffrazione in Classe 3, tenuta all’aria in Classe 4 e tenuta all’acqua in Classe 8A ma anche insonorizzazione e soprattutto isolamento termico secondo i più recenti standard CasaClima.

Omero: la finestra clima Navello

Grazie a un maggiore spessore del battente (92 mm), la finestra Omero è uno dei serramenti in legno più isolanti oggi in commercio. Può ospitare un vetro triplo con trasmittanza termica ridotta (Ug=0,5): in questo modo la dispersione termica complessiva del serramento raggiunge valori tra i più bassi sul mercato con un Uw inferiore a 1, un’efficienza energetica che supera i severi standard CasaClima.