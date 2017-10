Colorificio San Marco va di corsa 0 ottobre 9, 2017

Di corsa in ufficio: il progetto per i dipendenti Colorificio San Marco

La corsa è sicuramente l’attività fisica più apprezzata per combattere lo stress o liberare la mente. Ogni lunedì e venerdì mattina, scarpette ai piedi e guidati dal runner professionista Marco Nicoletti, i dipendenti di Colorificio San Marco si incontrano per correre tutti insieme. Mens sana in corpore sano, scriveva Giovenale e a tale principio si ispira l’attività che rientra nel’’innovativo Progetto Academy, in cui confluiscono tutte le attività di aggiornamento personale autogestite dai dipendenti in uno spazio messo a disposizione dall’azienda. All’interno dell’Academy sono disponibili spogliatoi e docce attrezzate, e si può fare colazione insieme agli altri colleghi-corridori prima di cominciare la giornata lavorativa.

«Al centro del nostro modello organizzativo poniamo i dipendenti. Non sono solamente le ore di lavoro ad essere importanti, ma anche le loro esperienze fuori dall’ufficio. Ascoltiamo i bisogni delle persone e monitoriamo costantemente il livello di gradimento dei servizi, commenta Mariluce Geremia, Vice Presidente e Responsabile Risorse Umane Colorificio San Marco. Ci auguriamo che questo progetto possa rappresentare un momento formativo, ma anche un punto d’incontro e di svago per sentirsi a casa anche in azienda».

La responsabilità sociale dell’impresa è un argomento particolarmente importante per Colorificio San Marco che punta costantemente al miglioramento delle condizioni di vita dei propri lavoratori. Ad esempio tra le ultime novità introdotte una collaborazione per portare direttamente in azienda cibo di qualità, sano, etico e sostenibile, consentendo ai dipendenti di fare la spesa presso il luogo di lavoro, appartamenti al mare di cui i dipendenti possono usufruire gratuitamente durante i periodi di vacanza e un piano stage retribuito per i figli.

Il modello innovativo di welfare di Colorificio San Marco è stato istituito nel 2013 e, grazie ad una piattaforma sviluppata con Easy Welfare, tutti i dipendenti e collaboratori hanno un facile accesso alle diverse opportunità offerte e possono gestire con facilità la propria posizione. Tra i servizi a disposizione ci sono il fondo pensione, l’assistenza sanitaria e sociale e il rimborso delle spese di istruzione per i familiari; o ancora il recupero dei costi di iscrizione e frequenza ad asilo nido, scuole di vario grado, università e master, l’acquisto dei libri per i figli o un benefit per la partecipazione a un campus estivo o a un corso di lingue. Per l’impegno e l’attenzione verso i propri dipendenti Colorificio San Marco ha conseguito il premio Welfare Index PMI nel 2016 e nel 2017.

