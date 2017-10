BigMat Carini forma alla sostenibilità: l’intervista 0 ottobre 4, 2017

«Edilizia: punto di incontro è un’iniziativa che fa parte di una politica che perseguiamo da tempo in quanto rivendita BigMat e che rispecchia la nostra visione del mercato e del nostro ruolo all’interno della filiera delle costruzioni. Così come si può capire dal titolo, il senso della due giorni di manifestazione è quello di offrire una possibilità di confronto per informare rivolta a comuni cittadini, tecnici professionisti e addetti ai lavori del comparto edile sulle tematiche di più stretta attualità». Così Alessandro Carini, titolare di BigMat Carini, racconta cos’è e perché nasce la manifestazione fissata per venerdì 6 e sabato 7 ottobre presso il Casinò di Arco.

“Edilizia: punto di incontro” è l’evento promosso da BigMat Carini in collaborazione con il Comune di Arco, il coordinamento tecnico-scientifico di Macro Design Studio e il patrocinio degli Ordini e i Collegi della Provincia Autonoma di Trento, per (in)formare sui temi maggiormente attuali e sentiti nel mondo delle costruzioni. L’obiettivo? «Sensibilizzare la cittadinanza e il personale tecnico verso importanti tematiche quali la sostenibilità ambientale e le certificazioni CAM, la prevenzione del rischio sismico e la riqualificazione dei condomini. Il tutto sarà affrontato da professionisti ed esperti dei rispettivi settori. Anche con ospiti d’eccezione» anticipa Carini. ( Qui tutte le notizie sul programma, gli ospiti e gli interventi della due giorni di incontri ).

Una propensione alla formazione che è propria del Dna di BigMat Carini, una realtà che aggiorna costantemente i propri dipendenti grazie a un programma di formazione interno e che è capace di organizzare regolarmente, con una cadenza di due incontri al mese, eventi con i partner commerciali.

Infine, quali sono le aspettative? «È sempre bene attendere e vedere come andrà, ma non nego che le aspettative sono alte: le premesse sono ottime. Infatti, da giorni abbiamo il tutto esaurito per il convegno e abbiamo registrato un’altissima partecipazione per tutte le altre iniziative previste. Insomma, siamo confidenti che il riscontro sarà più che positivo» conclude Alessandro Carini.

