BigMat Carini è il punto di incontro dell’edilizia 0 ottobre 3, 2017

Si terrà ad Arco (Trento) il 6 e 7 ottobre l’evento “Edilizia: punto di incontro”, iniziativa promossa da BigMat Carini in collaborazione con il Comune di Arco, il coordinamento tecnico-scientifico di Macro Design Studio e il patrocinio degli Ordini e i Collegi della Provincia Autonoma di Trento. L’evento (del quale YouTrade è media partner) vuole essere un momento di formazione e approfondimento sui temi di attualità del settore delle costruzioni. BigMat Carini, la cui proficua collaborazione con il Comune di Arco nasce già nel 2016, attraverso questo evento si fa portavoce della sensibilizzazione verso tematiche attuali come, ad esempio, la prevenzione del rischio sismico, sempre più importante visti gli episodi che hanno coinvolto tutta l’Italia e l’Europa in questo anno.

L’evento si svilupperà in due giornate, a partire da venerdì 6 ottobre (dalle 9.00 alle 18.00) con il convegno “Edilizia: punto di incontro”, dedicato ai professionisti, che tratterà i temi del consolidamento e dell’adeguamento sismico, della riqualificazione dei condomini, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e delle certificazioni di sostenibilità. Il convegno, presso la Sala Consigliare del Casinò di Arco, è patrocinato dagli Ordini e dai Collegi della Provincia Autonoma di Trento ed è gratuito. I posti sono limitati e l’iscrizione obbligatoria a questo link.

Durante la serata di venerdì 6 ottobre, dalle 20.30 nella Sala Consigliare del Casinò di Arco, parlerà Mario Tozzi – ricercatore CNR, geologo e scientifico, noto anche come autore e personaggio televisivo scientifico – in un incontro sui temi della sostenibilità ambientale e dell’uso delle risorse idriche ed energetiche in relazione al contesto locale. Sabato 7 ottobre sono previste attività culturali per le famiglie e percorsi educativi per i più piccoli. Per la partecipazione alle iniziative dell’evento è previsto il riconoscimento di crediti formativi per i professionisti presso il Collegio Geometri e dei Geometri Laureati, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri.

Alessandro Carini, titolare di BigMat Carini, presenta così la due giorni di incontri:«Edilizia: punto di incontro è una manifestazione che non ha precedenti e che unisce altissimi contenuti tecnici e interventi di esperti a momenti aperti al pubblico come la serata di confronto tra il noto geologo Mario Tozzi e il ceo di Aquafil Giulio Bonazzi, ma anche visite didattiche guidate, laboratori e attività per le famiglie. Mentre i tecnici e i progettisti della nostra Provincia sono mediamente molto attenti e preparati sui temi relativi al risparmio energetico e alla sicurezza delle strutture, tra i non addetti ai lavori c’è ancora confusione in materia anche perché le fonti di informazione sono spesso lacunose, frammentarie e non sempre affidabili; per questo motivo siamo felici, ma non sorpresi, dell’attenzione e della partecipazione al convegno. Promuoviamo quotidianamente un’edilizia attenta all’innovazione, al risparmio energetico, alla crescita sostenibile e alla responsabilità sociale; il ruolo del rivenditore di materiali edili è anche di filtro tra l’offerta dell’industria e le esigenze di chi ristruttura o costruisce: a loro proponiamo soluzioni certificate. Nel nostro punto vendita, inoltre, organizziamo con cadenza regolare eventi e open-day sui sistemi e i prodotti più innovativi, rivolgendoci specificatamente a progettisti e specialisti del settore».