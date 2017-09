Anche Cersaie, porte e Gdo nel nuovo numero di YouTrade 0 settembre 7, 2017

YouTrade settembre 2017

Una Svolta per l’edilizia. E per le imprese della filiera delle costruzioni, distribuzione compresa. Parte da questo punto il X Convegno di YouTrade in programma a Milano il 19 settembre. E parte con un’anticipazione sulle relazioni che saranno presentate all’evento organizzato da Virginia Gambino Editore il nuovo numero di YouTrade. Un settembre caldo, insomma, ma non solo per gli argomenti stimolanti in programma, anticipati sulle pagine della rivista. Il numero del mensile dedicato al mondo della distribuzione edile si occupa, infatti, anche di tanti altri aspetti. A partire da un dubbio: e se la tanto temuta Gdo fosse già entrata in una parabola discendente? Di sicuro i centri commerciali in Usa sono in declino. E proprio nei giorni scorsi i colossi francesi della grande distribuzione hanno presentato bilanci semestrali disastrosi: un articolo su YouTrade di settembre analizza proprio questa ipotesi.

Sempre con uno sguardo rivolto non soltanto al piccolo orticello di casa nostra, ma allo scenario europeo dell’edilizia, si inserisce l’intervista a Jesus Bueno, Business Development Manager di Euro-Mat, piattaforma di networking del settore del building in 21 Paesi: il manager fa un bilancio della situazione, ma suggerisce anche una ricetta per dimenticare il lungo periodo di stasi del settore. Un focus più specifico, invece, è affrontato con un articolo che, sui dati di Assobagno, fa il punto sul le vendite di arredi per il locale più privato della casa. A proposito di ceramiche: non manca un’ampia anteprima sul Cersaie, con una selezione di novità in mostra alla fiera di Bologna, mentre la sezione YouTrade Casa nel nuovo numero del magazine è centrata sul mondo delle porte: anche per gli infissi le innovazioni sono molte. YouTrade settembre, insomma, è un numero da leggere assolutamente.