YouBuild settembre diventa ancora più utile 0 settembre 21, 2017

Come si fa a costruire un auditorium senza compromettere acustica, vivibilità e attenzione all’ambiente? Se vi sembra un’impresa difficile da portare a termine, è perché non avete ancora letto il nuovo numero di YouBuild, la rivista di Virginia Gambino Editore che ha come focus progettazione, edilizia e architettura in chiave sostenibile. Un ampio articolo, per esempio, mette sotto la lente gli aspetti che hanno consentito di raggiungere questo obiettivo: la realizzazione di un moderno auditorium, a Seregno, cittadina della Brianza. Ma «Come si fa» è anche il nome di una novità del periodico: un’intera sezione del giornale è dedicata ora proprio all’iter di costruzione o riqualificazione degli edifici, spiegati passo passo dagli stessi progettisti o da professionisti del settore. Per esempio, la sezione prende in esame la completa ristrutturazione di una villa settecentesca in Veneto, precisa come ripristinare la copertura di un tetto d’epoca con l’utilizzo di materiali originali, punta il dito sui sette errori da evitare nell’insonorizzazione di un ambiente, sottolinea perché sono importanti le misure per la sicurezza nei cantieri.

YouBuild di ottobre presenta anche un’anticipazione di notevole interesse per architetti, ingegneri, imprese di costruzione, aziende del settore dell’edilizia: la descrizione in profondità della nuova sede di Coima, realizzata nel centro direzionale di Milano su progetto dello studio Mario Cucinella. Si tratta di un’opera ingegneristica, ma soprattutto di carattere architettonico, che vanta diversi aspetti di estremo interesse per tutti gli addetti ai lavori del settore. Ma le proposte interessanti del giornale sono molte: dal diario di un consulente chiamato a risollevare uno studio di architettura con poche commesse, alle anticipazioni del Cersaie, fino a case history che offrono spunti e modelli per chi si occupa di progettazione. Insomma, quello di ottobre è un numero che non si può perdere, buona lettura.