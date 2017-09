Tre workshop al X Convegno YouTrade 0 settembre 4, 2017

L’importante è partecipare. Il motto di Pierre de Coubertin, applicato alle Olimpiadi, può essere tranquillamente utilizzato anche per il X Convegno di YouTrade. Perché questa volta non ci saranno solo gli interventi e le analisi dei relatori (dall’impatto dei cambiamenti climatici ai grandi trend, alle previsioni per il mercato dell’edilizia nel 2018), ma è prevista anche un ruolo attivo, per chi lo desidera, dei partecipanti.

Questa edizione dell’evento organizzato da Virginia Gambino Editore prevede, infatti, un’occasione speciale: tre workshop che metteranno a confronto diretto esperti e pubblico del convegno. Non si tratterà di lezioni accademiche, ma il momento giusto per affrontare esigenze e chiedere soluzioni. Insomma, dalla teoria alla pratica. Il primo workshop ha per tema le nuove tecnologie e la gestione aziendale. È ormai imprescindibile, per qualsiasi azienda, la scelta di essere più efficienti attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Già, ma come? A rispondere alla domanda, con la possibilità per i partecipanti di aggiungere altri quesiti, sarà Umberto Bramani, direttore generale di Nav-Lab. Il secondo incontro ha, invece, per titolo «Il visual merchandising, ovvero il venditore silenzioso». Vendere è, ovviamente, l’obiettivo ultimo di un’impresa: Sergio Vian, esperto di retail, marketing e merchandising, affronterà proprio questo aspetto alla luce delle nuove esigenze del cliente. Infine, ultimo ma non meno importante, Alberto Bubbio metterà a disposizione la sua competenza sul tema sempre caldo della nuova gestione finanziaria.

Chi si è iscritto al Convegno può partecipare ai workshop gratuitamente, previa iscrizione. I posti sono limitati, affrettatevi. Iscrizione e programma si trovano sul sito www.constructionb2b.it.