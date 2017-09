Abusivismo, arriva l’alt di Confedilizia al piano sgomberi del governo 0 settembre 5, 2017

Semaforo rosso di Confedilizia all’ipotesi della mappatura degli immobili pubblici e privati inutilizzati avanzata nelle anticipazioni sulla direttiva ai Prefetti del Ministero dell’Interno in materia di occupazioni e sgomberi edilizi. L’organizzazione storica dei proprietari di case, attraverso una nota diramata dal presidente Giorgio Spaziani Testa, prende nettamente posizione: «In attesa di leggere il testo esatto del documento, non possiamo non manifestare la nostra preoccupazione per quanto sta emergendo. Il governo dovrebbe avere come proprio obiettivo quello di far sì che siano sotto controllo gli immobili pubblici (di Stato, Regioni, Province, Comuni e così via), cosa che in moltissimi casi non è. Di quelli privati dovrebbe interessarsi per favorirne la liberazione dagli occupanti abusivi – fenomeno molto più diffuso di quanto si pensi, anche a danno di piccoli proprietari – e non per lanciare messaggi inquietanti». Spaziani Testa chiosa: «E non si dica che alimentiamo la sfiducia o la paura: l’atteggiamento tenuto negli anni dalle istituzioni nei confronti del diritto di proprietà giustifica ampiamente la più totale diffidenza e il caso dell’edificio di via Curtatone a Roma, il cui sgombero dopo quattro anni di occupazione illegale ha fatto scalpore, ne è solo uno dei tanti esempi».