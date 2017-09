Pittura continua per pareti e pavimenti: nasce Wall2Floor di Novacolor 0 settembre 18, 2017

Novacolor, top brand specializzato nella produzione di vernici decorative, ha lanciato Wall2Floor, il sistema di pittura continua per la decorazione di pareti e pavimenti. La color boutique di Forlì presenterà la novità in occasione del progetto Grand Hotel di Elle Decor, inserito nel palinsesto di attività culturali della Fall Design Week del Comune di Milano (dal 4 al 20 ottobre). Wall2Floor è il risultato di scelte pioneristiche e coraggiose di Novacolor, della vocazione dell’azienda all’innovazione e alla continua ricerca tecnologica. Il progetto Grand Hotel è un’installazione che, partendo dal tema dell’ospitalità, vuole indagare gli attuali trend del vivere metropolitano, in cui gli spazi comuni degli hotel diventano luoghi aperti al pubblico: il prestigioso e internazionale studio di design e architettura Antonio Citterio – Patricia Viel Interiors ha selezionato i prodotti che meglio esprimono le storie e le passioni delle nuove comunità urbane. Tra questi MATmotion, l’idropittura opaca per interni che decorerà i soffitti, e Wall2Floor, uno dei più apprezzati prodotti Novacolor.

Da oltre trent’anni tra i più celebri e apprezzati architetti italiani al mondo, Antonio Citterio e Patricia Viel hanno recentemente realizzato il superyacht Sanlorenzo, i Bulgari Hotel a Milano e Londra, le aree per i passeggeri Premium del nuovo aeroporto internazionale del Qatar e gli appartamenti in costruzione nell’edificio della nuova Elbphilharmonie di Amburgo. Location dell’esibizione sarà uno degli edifici storici più significativi di Milano, Palazzo Morando (Via Sant’Andrea, 6): risalente al XVI secolo, oggi ospita la sede del Museo di Milano e della collezione Costume Moda Immagine. Il suo valore storico e la sua ricca collezione non solo di dipinti, sculture e stampe, ma anche di abiti, accessori e uniformi conservati nei depositi delle Raccolte d’Arti Applicate del Castello Sforzesco, lo rendono perfetto per accogliere progetti culturali significativi dal punto di vista artistico e architettonico.

WALL2FLOOR

Wall2Floor è un sistema cementizio multistrato che permette di ottenere, su superfici orizzontali e verticali, rivestimenti continui secondo le più recenti tendenze dell’architettura di alto pregio. Wall2Floor offre soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze estetiche e tecniche, nelle seguenti aree di utilizzo: Urban, Commercial, Office, Outdoor, Wellness.

Urban permette interventi di decorazione anche in ambito di riqualificazione delle superfici orizzontali e verticali, sovrapponendosi alle finiture già esistenti; è ideale per appartamenti, boutique e negozi.

Commercial è caratterizzato da elevate resistenze al traffico pedonale tipico delle superfici commerciali, è ideale per showroom, reception, hotel e uffici pubblici.

Office presenta un’elevata resistenza meccanica ed è la soluzione specifica per la decorazione di superfici interne a uso privato o commerciale sottoposte a traffico pedonale e stress meccanico derivante, per esempio, dalle sedute con rotelle normalmente presenti all’interno di questi ambienti.

Outdoor: estremamente resistente all’acqua e all’abrasione, trova la sua collocazione ideale nell’ambito di terrazze e aree esterne.

Wellness: soluzione specifica per ambienti come centri benessere e SPA, ha un ottimo comportamento rispetto al calore umido, al calore secco e a sostanze grasse come oli, creme ed essenze.

MATMOTION

MATmotion è una idropittura opaca per interni, superlavabile, antigoccia, professionale, indicata per la decorazione di soffitti e pareti anche su grandi superficI. A bassa emissione di composti volatili, è priva di formaldeide e plastificanti aggiunti.

