Nasce Federposa, per gli specialisti di infissi 0 settembre 11, 2017

È nata Federposa, l’Associazione Nazionale dei professionisti operanti nel settore della posa dei serramenti. L’associazione, costituita il 17 luglio 2017, ha come obiettivo primario quello di rappresentare i professionisti del settore ai sensi della legge 4:2013 relativa alle professioni non organizzate in albi e ruoli, ovvero le professioni libere e non riservate per legge, offrendo ai propri associati informazione, consulenza, collaborazione e formazione. Federposa nasce in risposta alla legge 4:2013 e alla nuova normativa UNI 11673-1 del Marzo 2017 che definisce le metodologie di verifica dei requisiti di base dei progetti di posa in opera dei serramenti, fornendo indicazioni di carattere progettuale. Sono inoltre in sviluppo norme finalizzate alla certificazione dei professionisti operanti del settore della posa dei serramenti, che quindi rientreranno a pieno titolo nell’ambito della legge 4:2013.

Federposa consolida la professionalità degli operatori del settore serramenti, nonché la qualità dei servizi offerti alla clientela. Attraverso la rappresentanza degli stessi e una serie di progetti informativi e formativi, realizzati e condotti da docenti selezionati tra i maggiori esperti del settore, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie alla corretta posa in opera dei serramenti con i dovuti approfondimenti tecnici, progettuali e normativi, ottenendo, non appena sarà pubblicata la norma specifica, una regolare certificazione riconosciuta a livello nazionale rilasciata da un Ente di certificazione terzo.

A oggi la formazione qualificata rappresenta un vero e proprio punto di forza per tutte quelle imprese che decidono di mettere le proprie risorse umane al centro dell’attenzione, identificandole come il vero fattore di successo per la propria realtà operativa. Federposa, a differenza di quanto sta avvenendo, attraverso corsi di formazione qualificati riconosciuti da un Ente di certificazione, condotti da massimi esperti del settore e coerenti con le normative UNI 11673-1 e UNI 10818, permette di acquisire competenze specifiche, raggiungendo così un elevato grado di competenza e di distintività. Il professionista nel settore della posa dei serramenti che si iscrive a corsi di formazione non rispondenti ai requisiti sopra descritti e ottiene un semplice attestato di partecipazione, rischia di non essere in grado di evidenziare le proprie abilità tecniche e professionali sul mercato. Federposa, in questo senso, è l’unica associazione professionale nazionale esistente nel campo dei serramenti che ha avviato il processo di iscrizione al Mise e che, quindi, potrà rilasciare l’attestato di qualità dei servizi professionali. Nello specifico, una volta terminato il corso teorico/pratico e pubblicata la norma specifica che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza del professionista operatore, si potrà sostenere l’esame teorico/pratico di verifica finale condotto da un Ente di Certificazione. Il professionista otterrà così la concessione e l’utilizzo del marchio distintivo Posa Finestre, ovvero il marchio rappresentante l’associazione, e la certificazione professionale personale rispetto la norma suddetta.

Possono associarsi a Federposa tutte le persone, enti e/o aziende operanti nel settore della posa dei serramenti che rispondono ai requisiti previsti nello Statuto. La formalizzazione dell’iscrizione può avvenire via web, contattando la segreteria ovvero in occasione degli incontri previsti sul territorio Nazionale. A partire dalla fine di settembre si terranno i primi incontri informativi su tutto il territorio nazionale per presentare l’associazione ed i propri servizi.