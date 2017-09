La produzione di ceramica è cresciuta del 5,4% 0 settembre 27, 2017

Cersaie ha giocato in trasferta, ma su un campo amico, quello diSassuolo. Niente a che vedere con il calcio: la capitale della ceramica è stato il luogo prescelto per fare il punto della situazione. Dopo la consueta messe di saluti e auspici da parte dei rappresentanti delle amministrazioni, più o meno in cerca di visibilità, sono stati comunicati i dati relativi al settore. In particolare, con l’intervento di Emilio Mussini, presidente per le Attività promozionali di Confindustria Ceramica. Mussini ha innanzitutto fornito una fotografia dei risultati del comparto: produzione nel 2016 a 415,9 milioni di metri quadrati (+5,36%), le vendite totali a 414,6 milioni di metri quadrati. E in Italia la crescita è stata del 3,16%, all’estero del 4,78%. Merito un po’ anche del Cersaie: «I numeri del Salone sono davvero importanti, con ben 869 espositori totali, di cui 323 stranieri. Fra questi spicca la crescita degli espositori nel settore dei sanitari e dell’arredobagno», ha spiegato Mussini. «Una manifestazione che inoltre è sempre più ricca di eventi culturali collaterali, seminari, mostre e concorsi, e che ospita architetti internazionali che attraggono centinaia di studenti di architettura».

Andrea Serri, responsabile Comunicazione di Confindustria Ceramica ha descritto il nuovo sistema di comunicazione integrata che l’associazione si è voluta dare, in particolare con il nuovissimo sito web Ceramica.info, disponibile in 5 differenti versioni linguistiche con lo stesso template e ricco di dieci categorie tematiche. Il sistema prevede anche una newsletter e la possibilità per le aziende di pubblicizzare prodotti ed eventi. Molto forte anche la presenza su tutti i principali social media (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e YouTube) e, considerata la sempre maggiore diffusione degli smartphone, una nuova App per mobile che consente di accedere a tutti i contenuti e le funzionalità del nuovo sito.