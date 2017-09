Il sistema completo per la protezione passiva antincendio Knauf 0 settembre 26, 2017

Knauf protezione antincendio

Knauf, multinazionale leader in soluzioni e sistemi per l’edilizia moderna presente in Italia e in oltre 60 nazioni nel mondo, ha presentato il suo nuovo sistema completo per la protezione passiva antincendio. C’è un solo modo per proteggere gli edifici dagli incendi: adottare soluzioni complete, sicure e certificate, che non lascino alcun possibile varco alle fiamme. Qualsiasi accorgimento, anche il più evoluto, se è isolato può essere aggirato dal fuoco e diventa assolutamente inutile, come recenti tragici fatti hanno ampiamente e dolorosamente dimostrato. Knauf Antincendio ha così sviluppato soluzioni tecnologicamente all’avanguardia e integrate per proteggere in modo continuo ogni parte dell’immobile come pareti, rivestimenti, controsoffitti, cavedi, strutture in acciaio, condotte di ventilazione e impianti tecnologici. Leader indiscusso nel mondo delle tecnologie a base gesso, Knauf ha sfruttato le naturali proprietà isolanti di materiali come gesso, vermiculite e perlite, sviluppando il Sistema Knauf Antincendio con soluzioni che offrono le più alte prestazioni e di cui ogni singolo componente è severamente testato e accompagnato dalle certificazioni previste in tema di sicurezza antincendio. Knauf mette quindi a disposizione di imprese, professionisti e proprietari di immobili la più ampia gamma di materiali e soluzioni per la protezione dal fuoco oggi disponibili per l’Italia, con oltre 80 certificazioni.

Lastre Knauf Thermax SL, tecnologia al servizio della sicurezza

La prima importante novità sfoderata da Knauf per il Safety Expo 2017 è la nuova lastra Knauf Thermax SL. Migliorata, in classe A1 di reazione al fuoco, è una speciale lastra antincendio a base di vermiculite, materiale termoisolante minerale naturale inorganico estremamente leggero, di elevata resistenza al fuoco. Ideale per proteggere condotte d’aria e di evacuazione fumi (rif. ETAG 018-1/4, VDI 6022, REI120), è leggerissima, adatta per bioedilizia, facile da tagliare e da applicare, asettica, resistente a muffe e batteri e ad elevata intumescenza (espande il proprio volume dalle 15 alle 20 volte). Al contrario dei materiali coibentanti contenenti quarzo libero, la vermiculite è riconosciuta come materiale ecologico al 100% e non dannoso per la salute; è quindi più apprezzata nell’edilizia di qualità, attenta alla salute umana.

Attraversamenti antincendio Knauf, ideali per l’edilizia a secco

La tecnologia Knauf propone soluzioni ideali anche nel campo della compartimentazione antincendio. Il Sistema Knauf di Protezione Passiva si compone infatti di una gamma completa di soluzioni per tutti i problemi di attraversamenti impiantistici, con prodotti completamente integrati e certificati. I manicotti F-Sleeve, la protezione delle scatole elettriche F-Box, i collari F-Collar resistenti al fuoco in acciaio con materiale termoespandente a base di grafite, i sacchetti F-Bag, i pannelli F-Panel, il sigillante F-Seal e il mastice intumescente F-Coat proteggono con grande sicurezza ogni tipo di attraversamento come quelli per impianti elettrici/elettronici.

Intonaci allo stato dell’arte con, Knauf Vermiplaster

Un sistema di protezione efficace deve prevedere anche intonaci ignifughi. Knauf presidia questo campo con Vermiplaster, un legante a base gesso additivato (Benestare Tecnico Europeo ETA 11/0229) con perlite e vermiculite espansa che offre massima classe di protezione al fuoco, rapidità di essiccazione, facilità di lavorazione, possibilità di applicazione su profili metallici e superfici calcestruzzo, resa elevata. Idoneo anche per aree con alimenti, è stato sviluppato appositamente per offrire una protezione passiva dal fuoco agli ambienti interni e agli elementi portanti, in modo che restino intatti fino allo spegnimento dell’incendio. L’intonaco a base gesso Knauf Vermiplaster, aderisce perfettamente anche nei punti più difficili come il rivestimento della lamiera grecata, dando prova di facilità di applicazione, lavorabilità, notevole rendimento e rapido indurimento.

Scacco matto al fuoco, con le nuove pitture intumescenti

Knauf chiude il cerchio delle soluzioni passive con l’introduzione delle nuove pitture intumescenti Interchar ad acqua e a solvente rapida essiccazione, e dei relativi primer speciali dedicati per la protezione di strutture in acciaio. Sottoposte all’aumento di temperatura, queste pitture si espandono anche fino a 100 volte, grazie alla formazione di una schiuma così efficace da proteggere per ore le sottostanti strutture. A completamento, specifiche finiture colorate permettono di proteggere la pittura intumescente da ambienti aggressivi, migliorando inoltre l’aspetto estetico delle strutture così trattate.

«Il fuoco aggredisce ogni elemento dell’immobile e l’unico modo per contrastarlo è proteggere l’intero sistema costruttivo con un panel di soluzioni complete, sicure e certificate, capaci di garantire una protezione efficace, che non lasci al fuoco alcun possibile varco. L’apparato delle soluzioni Knauf Antincendio ha questa completezza: permette di realizzare pareti, rivestimenti, controsoffitti e cavedi protetti; permette inoltre di proteggere strutture in acciaio, condotte e impianti tecnologici. Ogni componente del Sistema Knauf Antincendio è severamente testato in laboratorio e accompagnato dalle certificazioni previste in tema di sicurezza antincendio» sintetizza Peter Farbood, product manager della linea Antincendio di Knauf Italia.