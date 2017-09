Isolamento acustico, il silenzio ha il suono di SonoPerf D 0 settembre 6, 2017

Armstrong presenta SonoPerf D

Armstrong Building Products, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di soluzioni complete per controsoffitti acustici, ha lanciato sul mercato SonoPerf D, la nuova perforazione per controsoffitti metallici in classe A+. Il nuovo prodotto è la soluzione ideale per andare a migliorare la prestaziona acustica di un ambiente, conferendogli allo stesso tempo un look originale e accattivante.

L’articolo 180 del Titolo VIII del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 definisce il rumore un agente di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mentre l’art. 182 sottolinea come, tenendo conto del progresso tecnologico e della disponibilità di misure utilizzata per risolvere il problema alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione di tali agenti fisici possono e devono essere ridotti al minimo. Conformemente all’art. 192, le aziende sono chiamate ad eliminare i suddetti rischi, adottando misure per ridurre l’esposizione a fonti sonore nocive quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti. La normativa, inoltre, sottolinea l’obbligo di fornire gli ambienti con sistemi di isolamento e la corretta manutenzione degli stessi o la loro sostituzione, quando danneggiati.

In tal senso, SonoPerf D si caratterizza per una goffratura micro-asolata, che garantisce eccellenti prestazioni acustiche, calcolate con riferimento alle normative EN ISO 354:2003 ed EN ISO 11654. SonoPerf D è proposto in due versioni: con velo acustico o con materassino acustico AMPKX40 da 40mm, caratterizzati rispettivamente da un assorbimento acustico (α w ) pari a 0,65 e 0,95. Il pannello metallico si adatta a spazi grandi e piccoli, quali, ad esempio, i corridoi, e viene persino declinato sotto forma di soffitto ad isola: l’elemento metallico è disponibile come pannelli quadrati e rettangolari, dalla dimensione massima di 3000mm di lunghezza e 800mm di lunghezza, con una dimensione massima di 1.8 m2 per pannello. L’efficienza di SonoPerf D è confermata anche dalla sua elevata ecosostenibilità e resistenza. Il prodotto è infatti costituito per il 30% da materie prime riciclate, conformemente alla dichiarazione ambientale di prodotto UNI EN ISO 14025, etichetta ecologica che quantifica gli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto, calcolato attraverso il sistema Life Cycle Assestment.

Oltre a questi fattori, SonoPerf D con velo acustico presenta un’eccellente resistenza alle fiamme, scarsa emissione di fumo ed assenza di gocce infiammate, conformemente alla normativa EN13501-1, relativa alla classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. Inoltre, il prodotto presenta un RH del 95%, resistenza ai graffi e agli impatti. Queste caratteristiche, insieme alla manutenzione semplice e funzionale ed alla garanzia di 15 anni sul prodotto e di 30 anni sul sistema, mostrano come SonoPerf D sia studiato per durare nel tempo. In aggiunga, il prodotto si distingue per la possibilità di personalizzarne il colore, le dimensioni, e le correzioni acustiche. Infine, SonoPerf D è un’eccellenza in termini di funzionalità, in quanto è ideale per essere utilizzato in combinazione con controsoffitti radianti, eliminando la necessità di inserire elementi esterni.

Alessandro Buldrini, Regional Sales Manager di Armstrong Building Products: «SonoPerf D coniuga due benefici rilevanti: da un lato il prodotto è caratterizzato da un’estetica gradevole e personalizzabile a seconda degli spazi progettuali, e dall’altro assicura elevate prestazioni acustiche. Dati statistici rivelano come, in Italia, la maggior parte della popolazione passi dall’80 al 90 % delle ore giornaliere in luoghi chiusi, cosa che rende più che mai necessario continuare a studiare il miglioramento della qualità della fruizione degli interni, orientandosi verso la ricerca di un crescente equilibrio degli ambienti. Possiamo dire che SonoPerf D riflette l’espressione dell’attenzione che Armstrong Building Products rivolge alla persona, creando ambienti sicuri e sereni, belli per gli occhi e confortevoli per la mente».

