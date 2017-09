Finstral apre una finestra su Milano 0 settembre 27, 2017

Vede la luce a Milano la prima realizzazione del progetto Studio Partner Finstral con uno showroom di nuova concezione, in via Leoncavallo 26, interamente dedicato ai prodotti dell’azienda altoatesina. Finstral, tra i leader in Europa nella produzione di serramenti, ha operato in stretta collaborazione con la Thermo Infissi, uno dei rivenditori più qualificati e preparati prescelto per partecipare a questa esclusiva iniziativa. In uno spazio di 150 mq su due livelli, allestito con grande cura e studiato nei minimi particolari con l’apporto dell’arch. Francesco Pavoncelli, si accede al mondo Finstral condotti dalla scultura del cavallo delle stelle di Mike Ciafaloni.

Si presenta così al visitatore una visione di insieme delle finestre, delle verande, delle pareti vetrate, dei portoncini che creano magie di luce negli ambienti, offrono protezione dalle intrusioni e contribuiscono all’isolamento termico e acustico degli spazi interni. Innumerevoli sono le soluzioni proposte nei diversi materiali: dal protagonista Pvc, di cui l’azienda è stata una antesignana nell’utilizzo per i serramenti, all’alluminio, al legno sino all’innovativo ed ecosostenibile ForRes sempre nel rispetto dell’ambiente.

Lo showroom Studio Partner Finstral potrà essere quindi visitato e consultato dagli architetti, dai designer, dai progettisti per le loro esigenze professionali e dall’utente privato che potrà ricevere i consigli appropriati per orientarsi verso i serramenti più idonei alle proprie aspettative. Lo Studio Partner Finstral, che ha nei Signori Marziale e Andrea Bonasio i riferimenti di contatto, vuole essere il punto di incontro tra il pubblico più eterogeneo ed i serramenti Finstral espressione del made in Italy che Milano rappresenta su scala internazionale.