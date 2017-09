Macchine per costruire: Doosan alla conquista dei mercati Emea 0 settembre 4, 2017

Doosan mette nel mirino Europa, Medio Oriente e Africa

Doosan Bobcat e Doosan Infracore hanno annunciato l’intenzione di trasferire le operazioni della business unit Doosan Heavy da Doosan Bobcat a Doosan Infracore. L’obiettivo è quello consentire alle due organizzazioni di concentrarsi in toto sul rafforzamento delle rispettive competenze fondamentali. Il trasferimento diventerà effettivo a partire dal 1° gennaio 2018.

In passato DoosanBobcat Emea ha integrato in una singola struttura le attività di vendita e distribuzione delle macchine compatte e pesanti, in modo da ottimizzare le sinergie tra le due imprese. DoosanBobcat Emea ha potuto così ottenere significativi miglioramenti nella regione EMEA (acronimo, mutuato dall’inglese, di Europe, Middle East e Africa). Dal momento che il settore delle macchine da costruzione sta crescendo rapidamente sia nel segmento compatto sia in quello pesante, DoosanBobcat Emea è convinta di poter espandere ulteriormente la propria presenza e la propria quota di mercato nella regione Emea grazie a questo trasferimento, per potersi così concentrare completamente sulle macchine compatte.

Le parole di Alvaro Pacini, presidente di DoosanBobcat mea: «L’obiettivo principale di questo cambiamento è concentrare l’attenzione sul nostro core business, affidandolo a un team gestionale globale integrato, sia per DoosanInfracore sia per DoosanBobcat. Il team DoosanBobcat Emea continuerà a dedicare particolare attenzione e competenza ai prodotti Bobcat e al supporto di concessionarie e clienti. Questo cambiamento organizzativo dimostra chiaramente il nostro impegno a garantire il successo a lungo termine della nostra azienda e dei nostri apprezzati partner commerciali. Non vi saranno modifiche che riguarderanno o avranno impatto sulle business unit delle linee Bobcat, Geith o DoosanPortable Power».