A Danfoss i sensori a film sottile di Sensata Technologies 0 settembre 11, 2017

Danfoss ha acquisito da Sensata Technologies le attività legate alla tecnologia dei sensori a film sottile chiamata Kavlico. L’acquisizione della tecnologia dei sensori a film sottile permetterà di sviluppare sensori adatti al funzionamento a temperature e pressioni elevate. Danfoss continua ad investire in attività che ne favoriscono la crescita Con questa iniziativa, Danfoss risponde alla crescente domanda di mercato di sensori di temperatura adatti al funzionamento in condizioni estreme.

«Questa acquisizione è un ottimo esempio di come ci concentriamo sulle esigenze attuali e future dei clienti e allo stesso tempo ci permette di ampliare la nostra gamma di prodotti con nuove soluzioni tecnologicamente avanzate. Sono entusiasta di vedere come l’acquisizione di questa tecnologia avanzata per i sensori, che potrà essere adottata in numerose aree delle nostre attività, sarà in grado di offrire grandi vantaggi ai nostri clienti», afferma Kim Fausing, presidente e Ceo di Danfoss. «Questa tecnologia a film sottile sarà integrata nei prodotti e nelle soluzioni sviluppate nell’ambito delle attività di Danfoss Industrial Automation e Danfoss Cooling. «Osserviamo una grande richiesta per questa tipologia di sensori, ed ora avremo a disposizione un intero catalogo di sensori estremamente robusti utilizzabili nel mercato dell’idraulica mobile e dei motori industriali, attualmente in forte espansione. Inoltre, l’offerta completa di sensori per applicazioni gravose contribuisce alla continua espansione delle nostre attività nel settore delle energie rinnovabili» afferma Jürgen Fischer, Presidente di Danfoss Cooling Segment.A seguito dell’acquisizione, Danfoss disporrà anche un’area operativa di 6.000 metri quadrati, con inclusi macchinari di produzione avanzati e 700 metri quadri di camera bianca, nei pressi di Hannover in Germania. In questa nuova sede, Danfoss accoglierà circa 40 nuovi dipendenti. Sensata Technologies è uno dei principali fornitori di soluzioni di misura, protezione elettrica, controllo e gestione della potenza. La tecnologia dei sensori a film sottile Kavlico è un’attività che Sensata ha ottenuto tramite l’acquisizione di CST del dicembre 2015 e che ha generato un giro d’affari di 2,1 milioni di euro nel 2016.