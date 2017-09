Nuovi corsi Colorificio San Marco per rivenditori e applicatori 0 settembre 22, 2017

Aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di Colorificio San Marco dedicati a rivenditori e applicatori professionisti, che si svolgeranno da novembre 2017 a maggio 2018. I corsi del programma Lab For Pro dell’azienda specializzata in sistemi vernicianti per l’edilizia, spaziano dai concetti e tecniche base per chi si avvicina per la prima volta al settore, all’applicazione dei decorativi a marchio San Marco.

Durante i corsi vengono trattati anche i temi dell’isolamento termico, della ristrutturazione delle facciate fino a tematiche legate alla dimensione manageriale di chi opera nella distribuzione. Tra le proposte formative anche un nuovo corso teorico rivolto ai rivenditori per la gestione del proprio punto vendita: le lezioni sono volte a rendere più efficace la presentazione e la promozione del prodotto, attraverso un’esposizione studiata e in linea con gli standard moderni del mercato.

Colorificio San Marco dà molta importanza alla formazione: i considerevoli investimenti in questo ambito hanno portato a sviluppare una vera e propria struttura articolata di Training Center con sedi multiple e specifiche, in Italia e all’estero, attrezzate e organizzate secondo le più moderne metodologie e strategie per la formazione continua.

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione ai corsi formativi Lab For Pro di Colorificio San Marco consultare la pagina dedicata sul sito dell’azienda oppure rivolgersi al rivenditore San Marco di zona.