Ecco come arrivare al X Convegno YouTrade: occhio all’Area C 0 settembre 18, 2017

COME ARRIVARE AL X CONVEGNO YOUTRADE, in programma martedì 19 settembre ore 9:30 al Centro Congressi Fondazione Cariplo di via Romagnoli 8, a Milano. Nel corso della giornata saranno svelati i dati congiunturali sul mondo delle costruzioni, con una previsione per il 2018. Insomma, tutti i numeri e i trend dell’edilizia, con best pratice e workshop (info)formativi. Un consiglio: non mancare.

AUTO *

Come raggiungere in auto il Centro Congressi della Fondazione Cariplo da Nord // da Sud // da Ovest // da Est

Parcheggi:

– Autosilo San Fedele, via Catena 2 -02-7200-3228

– Parcheggio di Piazza Meda, Piazza Filippo Meda 2 – 0276281302

– Parcheggio Rinascente Elogistique, via Agnello 13 – 02801574

– Parcheggio di via Pontaccio, via Pontaccio 8 – 028693355

* Ricordiamo agli ospiti invitati che intendono arrivare in macchina che è attiva l’Area C a pagamento dalle 7:30 alle 19:30. Per qualsiasi informazione rimandiamo di seguito al sito del Comune di Milano, dove è possibile conoscere tutte le info relative alla zona a traffico limitata e a come pagare con un semplice click il ticket di 5 euro.

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/mobilita/area_c/cosa_area_c

METROPOLITANA

Linea 3 (Gialla) fermata Montenapoleone. Linea 1 e 3 (Rossa e Gialla) fermata Duomo.

BUS/TRAM

Autobus della linea 61 fermata Via Monte di Pietà – Via Verdi.

Tram della linea 1 fermata Via Santa Margherita – Teatro alla Scala.

Tutte a pochi metri del Centro Congressi.

TRENO

A 2 chilometri di distanza (MM3) la Stazione Centrale FS con treni in partenza per le maggiori città italiane ed estere e gli autobus che collegano la città di Milano con gli aeroporti di Malpensa, Linate e di Orio al Serio.