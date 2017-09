Cersaie e Marmomac: Fila raddoppia le novità 0 settembre 22, 2017

Cersaie 2017: Fila Solutions per i grandi formati ceramici

Fila Surface Care Solutions, azienda di eccellenza nello sviluppo e produzione di soluzioni per il trattamento, la manutenzione e la protezione di tutte le superfici, dal 25 al 29 settembre sarà protagonista a Cersaie, Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno – Bologna Fiere, Area 45, stand 28 – con i più recenti sistemi di trattamento sviluppati dal Centro Ricerche e le soluzioni più avanzate per prendersi cura di pavimenti e rivestimenti. Per il trattamento pre e post posa delle grandi lastre – protagoniste anche dei seminari formativi organizzati da Assoposa con Fila e gli altri partner tecnici (Città della Posa area 49) e un vero must del design architettonico – Fila Solutions ha studiato il sistema completo perfetto per la pulizia e la manutenzione, che comprende 5 detergenti e 1 protettivo selezionati per soddisfare le esigenze specifiche delle grandi lastre ceramiche:

il detergente decerante sgrassante FilaPs87

il detergente disincrostante acido Deterdek

il detergente FilaCr10 specifico per stucchi epossidici

il rimotore preparatore concentrato SalvaTerrazza FaseZero

il detergente concentrato neutro FilaCleaner per la pulizia ordinaria

il protettivo antimacchia per fughe FugaProof a base acqua

Marmomac 2017: Fila Solutions presenta Marble Aid

Fila Surface Care Solutions dal 27 al 30 settembre sarà protagonista anche a Marmomac, Fiera Internazionale di Marmo, Design e Tecnologie a Verona Fiere, Padiglione 7, stand C6 e C7, con tutte le novità. Per preservare la bellezza di marmo e pietre naturali ed evitare di rovinare queste superfici a causa del contatto con sostanze acide e macchianti, ha sviluppato Fila Marble Aid, il nuovo protettivo antiacido e antimacchia. Idoneo al contatto alimentare, è ideale per superfici delicate come top e piani di lavoro in marmo e pietre naturali che nell’utilizzo quotidiano vengono a contatto con sostanze acide. Marble Aid è la soluzione ecofriendly per la protezione antiacido di marmo e pietre naturali.