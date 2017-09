Aumenta il costo nelle strade del lusso 0 settembre 14, 2017

Per quanto riguarda le strade del lusso l’Italia sta al passo con i competitor mondiali. Case e negozi dello shopping top costa tanto, insomma, come nel resto del mondo. Secondo una analisi di World Capital nel Fashion & High Street Report di Federazione Moda Italia, nel mercato immobiliare del retail, Via Monte Napoleone a Milano (sesta) e Via Condotti a Roma (nona) sono tra nella top ten delle high street del mondo per costi di locazione. L’andamento immobiliare nel retail è in crescita in città come Milano, Verona, Firenze e Bari, mentre ha rallentato le proprie performance a Napoli e Genova. Le variazioni più importanti si sono registrate in Via XX Settembre a Genova (+15% con un canone massimo che raggiunge oggi 1.200 euro per metro quadro all’anno, rispetto i 990 euro del 2016); in Corso Buenos Aires (+14% con un canone massimo che raggiunge oggi 2.300 euro per mq. all’anno, rispetto i 2.100 euro del 2016), Via Torino e Via Manzoni (entrambe con un incremento dell’11%), a Milano; Via Garibaldi a Torino (+11%) e Via della Vigna Nuova a Firenze (+9%).