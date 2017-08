Con YouTrade la congiuntura ogni trimestre: dati e previsioni 0 agosto 4, 2017

Virginia Gambino Editore presenta una grande iniziativa: un Osservatorio trimestrale sul mercato della distribuzione e dell’edilizia. L’analisi congiunturale è condotta dal Centro Studi YouTrade su imprese della distribuzione e della produzione: ha lo scopo di monitorare l’andamento del settore. I primi risultati sono subito molto interessanti: per esempio, nel primo trimestre dell’anno, rispetto all’ultimo quarter del 2016, il 45% delle imprese contattate ha denunciato un calo del fatturato, mentre il 32% lo ha considerato stabile e il 23% in aumento. Insomma, una leggera maggioranza (il 55%) vede il proprio business in miglioramento o, comunque, non in crisi.

Ma il risultato più stimolante è quello che riguarda il confronto tra il periodo gennaio-marzo 2016 e il corrispettivo del 2017. In questo caso la grande maggioranza (58%) delle imprese segnala un netto miglioramento dei ricavi, mentre solo il 27% ha il segno rosso sui conti. Da sottolineare anche l’andamento degli ordini: rispetto all’anno precedente, nel periodo considerato le commesse alle imprese sono state in aumento per il 65% degli intervistati, con solo il 9% che lamenta un decadimento delle richieste. Nell’analisi non mancano le previsioni: il 73% degli imprenditori interrogati si attende un fatturato stabile o comunque in aumento, mentre solo il 27% è più o meno pessimista sul proprio business.

Ma questi sono solo alcuni dei dati contenuti nella prima Indagine congiunturale curata dal Centro Studi YouTrade. Un’analisi che, accumulando i dati, sarà ancora più completa e interessante nelle prossime occasioni. Virginia Gambino Editore ha deciso di offrire la prima uscita di questo osservatorio assieme a questa newsletter. Per leggerla basta cliccare qui e scaricare il pdf allegato.

Le prossime analisi saranno invece riservate agli abbonati al mensile YouTrade. Un motivo in più per sottoscrivere l’abbonamento se non lo avete già fatto.