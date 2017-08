Mutuo, un’Odissea italiana: 4 mesi per ottenerlo

In Italia per ottenere un mutuo bisogna aspettare 134 giorni. È il risultato di uno studio condotto congiuntamente da Facile.it e Mutui.it, che hanno monitorato l’iter burocratico di un campione di circa 1800 pratiche concluse tra il 1 gennaio 2016 e il 30 giugno scorso. La media italiana è appunto di 134 giorni, più di quattro mesi. Tanto, troppo.

La regione tartaruga è l’Umbria, dove per ottenere l’erogazione di un mutuo prima casa, il temo medio di attesa (che intercorre tra la richiesta di informazioni e l’erogazione) è di 153 giorni, praticamente 5 mesi. Ovviamente, differenze sensibili esistono in base alla tipologia di mutuo richiesto: infatti, si va dai 115 giorni del finanziamento per liquidità ai 140 di quello legato alla surroga, il più lento in assoluto.

Passando alle regioni, in Sardegna e in Piemonte ci vogliono in media 147 giorni; sopra la media italiana anche Calabria (143), Puglia (139), Campania (138) e Lombardia (135, dove però Milano impiega 143 giorni e mentre Sondrio solo 102). La maglia nera provinciale va a Pisa (204 giorni di media). I mutui più veloci sono invece in Friuli Venezia Giulia (94 giorni), seguiti da quelli del Trentino-Alto Adige (112), Liguria (115) e Veneto (120 giorni). Il primato del Friuli Venezia Giulia resta anche a livello provinciale: Udine e Gorizia sono al top delle province più rapide, 82 ed 83 giorni.