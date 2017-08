Knauf Insulation investe in Lussemburgo sulla lana di roccia 0 agosto 1, 2017

Knauf Insulation investe nella lana minerale. Il piano prevede la costruzione ex novo di un impianto produttivo in Lussemburgo, che creerà 120 nuovi posti di lavoro. L’azienda, in questo modo, vuole ottimizzare le prestazioni della linea produttiva e introdurre nuove tecnologie e soluzioni di prodotto. «Già da tempo registriamo una sensibile crescita nel mercato della lana minerale di roccia nell’Europa occidentale», commenta Mark Leverton, regional managing director per l’area Western Europe di Knauf Insulation. «Per questo, oggi siamo particolarmente lieti di annunciare questo importante investimento, che sottolinea ancora una volta la posizione di Knauf Insulation come attore principale nel mercato globale dell’isolamento». Secondo Jean-Claude Carlin, Ceo di Knauf Insulation, «l’importanza degli investimenti annunciati è destinata a diventare un vero fattore di cambiamento, sia in termini di miglioramento del servizio rivolto alla nostra crescente clientela, sia nel portare la qualità del prodotto a nuove vette».