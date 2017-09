Kim Fausing al vertice di Danfoss 0 agosto 29, 2017

Prima di assumere il nuovo ruolo, Kim Fausing è stato Executive Vice President & COO sin dal 2008, responsabile di tutti i segmenti di attività di Danfoss, così come delle attività di Danfoss Business System e Global Procurement. Nel 2007 era entrato in Danfoss come presidente della divisione Refrigeration & Air Conditioning. Il manager ha lavorato in Hilti Corporation dal 1990 al 2006, un’azienda a conduzione familiare con quartier generale in Liechtenstein e 21.000 dipendenti in tutto il mondo. Kim Fausing ha ricoperto vari ruoli internazionali in Hilti e, nel 2003, fu nominato presidente di divisione e membro del comitato direttivo del gruppo nella sede principale dell’azienda. Fausing ha una laurea in ingegneria meccanica e un MBA conseguito a Henley.